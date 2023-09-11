IMF總裁稱「印度-中東-歐洲經濟走廊」不應排除任何國家

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，包括美國在內的多國領導人宣布將合作建立的「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC），應本着全球經濟一體化的精神，不應排除任何國家。



新建立的IMEC被視為不只是要遏制中國在中東地區的影響力，也旨在制衡中國的「一帶一路」倡議。格奧爾基耶娃9月10日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時說，如果各國希望貿易成為增長引擎，那就必須創造走廊和機會。重要的是，出發點必須是為所有人謀福利，且不應有排他性。她表明，鼓勵所有國家本着一體化經濟的精神互相合作。

美國、沙特阿拉伯、歐盟、印度、阿聯酋、法國、德國和意大利上9日在新德里舉行的二十國集團（G20）峰會期間簽署諒解備忘錄，承諾合作建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」。

美國白宮的聲明說，IMEC的參與國將在未來60天內開會，制定行動計劃與時間表。

根據備忘錄，IMEC將由連接印度與阿拉伯灣的東部走廊，以及連接阿拉伯灣與歐洲的北部走廊組成。這個計劃也包括一條補充現有海上和公路運輸線的鐵路幹線，以提供可靠且具成本效益的跨境船運到鐵路運輸網絡，便於貨物和服務在印度、阿聯酋、沙特、約旦、以色列，以及歐洲之間流通。

有分析指，這項雄心勃勃的計劃是抗衡中國「一帶一路」項目的舉措，可能對南亞、中東與歐洲地緣政治局勢產生廣泛影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

