內地智庫批印度G20峰會挾政治私利　路透社：習近平拒出席原因

G20峰會昨日（10日）閉幕，中國內地官方智庫中國現代國際關係研究院近日撰文批評，峰會挾帶印度地緣政治私利，包括在爭議領土舉辦活動、變相宣示主權等。路透社分析認為，這篇文章可能透露了中國領導人習近平不出席G20峰會原因。



中國現代國際關係研究院微信公眾號於9日刊出南亞研究所助理研究員徐琴的撰文，內容抨擊G20峰會輪值主席國印度在相關會議選址、議題選擇等方面挾帶私利，「給G20平添了更多分歧、競爭等不和諧因素」。

文章指出，自去年12月接任G20主席國以來，印度已在約60個城市舉辦220多場G20相關會議和活動，其中數場會議設在與鄰國存在爭議的領土如阿魯納查省（內地稱為藏南地區）及印巴爭議地區克什米爾進行。文章認為，這有違國際慣例，印度的做法破壞峰會合作氛圍，阻礙達成實質成果。

此外，印度也藉機代言「全球南方」，並自封為領頭羊。舉例今年1月，印度舉辦「全球南方國家之聲」線上峰會，討論氣候變化、債務、糧食和能源安全等發展中國家關切問題並納入G20議程，卻獨漏中國、巴西等發展中大國參會。文章認為，印度繞開開發中大國單獨舉辦會議，體現其主導會議議程、避免影響力被稀釋的意圖，並希望與中國競爭在開發中國家的影響力。

文章還指出，印度總理莫迪在G20峰會前夕表示，要避免「某些勢力趁人之危製造債務陷阱」，被解讀為影射中國。印度將解決債務問題作為擔任G20主席國期間的優先事項之一，在G20框架下積極推進債務重組進程，強調加強債權人間的多邊協調，以應對開發中國家的債務困境，有附和西方炒作「債務陷阱論」之嫌。

路透社報導解讀認為，中印關係持續緊張，這篇採取嚴厲措詞對印度大肆批評的文章，可能透露了習近平缺席G20峰會的原因。本屆G20峰會最終由國務院總理李強代表出席，官方沒有對外多加說明習近平缺席的原因。