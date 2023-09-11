習近平如連續缺席G20、APEC 透露什麼訊號

剛結束的二十國集團（G20）第18次領導人峰會，最大的新聞莫過於中國國家主席習近平的缺席。這是2012年以來習近平首次缺席G20。對這件事情最緊張的莫過於美國。去年G20峰會在印尼峇裏島登場，拜登（Joe Biden）與習近平面對面會談，被視為中美重啟對話的開端。



在G20召開前，美國媒體就開始炒作拜登會在G20期間同習近平舉行會晤。美國政府也是一幅猶抱琵琶半遮面的樣子。如今習近平的缺席，令得美國副國家安全顧問費納在新德里說：「中國政府有責任說明，他們的領導人『參與或不參與』峰會的原因是什麼。」更讓美國人緊張的是，已經有言論認為，習近平亦可能缺席11月在美國舉辦的亞太經濟合作（APEC）會議。今年11月是否會有「習拜會」充滿不確定因素。

二十國集團（G20）峰會在印度新德里舉行，中國國務院總理李強2023年9月9日在峰會第一階段會議發表講話（中國外交部）

坦率說，對於「習拜會」，一直都是美方在反覆炒作。一方面，從國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長耶倫（Janet Yellen）、氣候特使克里（John Kerry），到商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪問中國，再到拜登多次表達欲與習近平會晤，甚至當習近平缺席G20後，拜登對此表示：「我很失望，但我會見他。」足可見，美國是單方面「求見」。而另一方面，美國媒體每每都高調預期「習拜會」，也是老套路的「設計」輿論戰。最終「習拜會」告吹，責任都在中方。

中方在「習拜會」的態度上一直不熱絡。去年峇厘島舉行G20峰會時中美元首進行了會晤，達成了「四不一無意」共識。然而美國一樣都沒有執行，完全是出爾反爾、口是心非、變本加厲。這讓北京對於「習拜會」能有什麼作用並不抱有期待。特別是直到最近中國國家安全部微信公眾號發布的一篇——美國需要「拿出足夠的誠意」，似乎更是給是否有「習拜會」畫了線。

中國國家安全部這篇文章稱，近期美國多名官員接連訪華，並表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脱鈎，願同中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展；但與此同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上挑起事端，公開唱衰中國經濟。這些體現出拜登政府對華戰略明顯的兩面性特徵，亦即「競爭」與「管控競爭」。文末強調，中國絕不會因為美國的幾句「漂亮話」放鬆警惕。美國的百般阻撓、遏制打壓，只會讓中國愈戰愈勇，更加自立自強。

由此可見，「習拜會」是否促成，北京並沒有期待。

印度總理莫迪2023年9月9日主持G20峰會會議（Reuters）

由於習近平很可能連續缺席G20和APEC兩個很重要的國際會議，惹來外界諸多猜忌。特別是習近平今年大大減少了外訪，只有一次出訪莫斯科與普京舉行峰會，另一次出訪南非參加金磚國家領導人峰會。這讓西方媒體紛紛猜測，中國經濟正面臨多年來最艱難的時刻，可能將是對習近平統治構成的最嚴峻挑戰之一。習的缺席可能是因為他需要待在北京應對緊迫的經濟問題。

中國經濟運行確實遭遇了一個低谷期，但眾所周知，中國經濟體量之大，以及事實上已經基本完成的經濟結構性轉型。中國經濟增速放緩是實情，但絕不到由此令習近平「困難到」無法出門的地步。

而恰恰如果將近期上海合作組織峰會、金磚峰會、G20，以及即將在北京召開的一帶一路高峰論壇、在美國召開的APEC會議全部串連起來看，還有一條脈絡尤為值得觀察。

G20，由八大工業國組織的財政部長於1999年9月在美國首都華府提出的，目的是防止類似亞洲金融風暴的重演，讓有關國家就國際經濟、貨幣政策舉行非正式對話，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。G20於2009年宣佈該組織將取代G8成為全球經濟合作的主要論壇。但G20沒有秘書處之類常設執行機構。但如今看G20，卻成了少數國家進行政治操作的大舞台。並沒有「全球經濟合作」之實，反而是坐到一起也是各吹各的調，幾乎沒有達成什麼共識，這個峰會幾乎成了一個形式。

美印關係・美國印度・莫迪拜登：美國總統拜登和印度總理莫迪在2023年9月9日於印度新德里出席G20峰會的全球基礎設施和投資夥伴關係活動。（Pool via Reuters）

而反觀早期不久召開的金磚峰會，除了阿根廷、埃塞俄比亞、伊朗、沙特、埃及和阿聯酋正式列入後，另有23個國家領導人正式表達了加入金磚機制意向。這次金磚國家領導人會晤之外，更邀請了67位非洲國家及「全球南方」國家領導人出席「金磚-非洲」會議和「金磚+」對話會。

如此多發展中國家期盼參與到「金磚」，是因為越來越多發展中國家認為，基於「華盛頓共識」的國際貨幣基金組織和世界銀行，多年來既沒有防住金融危機，也沒有解決各國的發展問題。而加入「金磚」，對經濟發展有利。且，「金磚」是一種基於新型國際關係的機制，是維護發展中國家利益的平台，這些國家希望更多參與全球治理。玻利維亞總統阿爾塞（Luis Alberto Arce Catacora）用最樸實的話表達：「世界正在不可逆轉地走向多極化，金磚國家的存在讓其他國家能夠『無損尊嚴』地進入國際市場。」

這個維度看，G20所承載的使命已經錯亂了，而「金磚+」卻正在積極運作，切實的在解決發展中國家的發展問題。那麼，對於北京來說，重點可以放在這。

圖中左起越南總理範明正、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悦、印尼總統佐科維維多多、中國總理李強和老撾總理宋賽在2023年9月6日舉行東盟系列會議的酒店合影留念。照片攝於印尼雅加達。（Pool via Reuters）

同樣的，APEC，亞太經濟合作會議，本是亞太區內各地區之間促進經濟成長、合作、貿易、投資的論壇。但同樣也失去了本該有的意義。反而是中國主導的RCEP、上合組織以及一帶一路峰會都在有規模推進。這些都切實解決了亞太地區具體的安全、經貿等問題。而當APEC上，還有美國聯合日、韓這樣那樣，將很多議題政治化的話，那不如就讓美日韓繼續在APEC攪和吧。

已經越來越多的國家認識到，當前國際秩序已經被美西方破壞殆盡，一些所謂的國際組織也露出了本來面目。中國也不想再參與本質是維護西方國家利益的舊秩序。而金磚、上合組織、RCEP、一帶一路，其實已經初具規模的形成了新的維度去推進新秩序的構建。如此看，習近平不出席G20和APEC，就是一種姿態——中國決定不再客氣。觀測點就是11月的舊金山APEC峰會，看看習近平是否會持續表達這種觀點。