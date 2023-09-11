朝鮮俄羅斯同時證實：金正恩將訪俄晤普京

撰文：洪怡霖 許懿安
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俄羅斯克里姆林宮及朝鮮朝中社差不多同時證實，朝鮮領袖金正恩將訪俄。朝中社更稱他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將有會談。克宮稱，兩國代表團將有會談；如有需要，普京與金正恩將有面對面會晤。

這將是為外界所知的、金正恩第二次的訪俄之旅。對上一次是在2019年：

克宮11日發聲明稱，金正恩應普京之邀，未來數天訪問俄羅斯。朝中社則稱金正恩將訪俄，會在訪俄期間與普京會面。

路透社11日較早時引述韓聯社電視台（Yonhap Television News，YTN）稱，朝鮮領袖金正恩已乘火車離開朝鮮前往俄羅斯，或在13日與普京會晤。

俄衛網9月11日引述俄媒體RTVI稱，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱普京和金正恩沒有計劃在東方經濟論壇期間舉行會晤。這跟最終公布的消息有別。

俄羅斯總統普京2023年9月11日抵達海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），將參加東方經濟論壇。9月11日，普京在海參崴附近的大卡緬鎮（Bolshoy Kamen）的紅星造船廠參加新油輪命名儀式。 （Reuters）

乘論壇舉行之便

俄羅斯總統普京9月11日至12日抵達海參崴（Vladivostok）參加東方經濟論壇。海參崴距離俄朝邊境僅130公里。

第八屆東方經濟論壇於9月10日至13日在海參崴舉行。2023年論壇的主題是走向合作、和平與繁榮。

金正恩訪俄的消息首先由《紐約時報》報道。該報引述未具名美國官員及韓國情報機關報道金正恩或訪俄。但其後一段時間朝鮮及俄羅斯媒體均無報道，朝鮮及俄羅斯官方都沒公開確認，直至香港時間11日傍晚為止。

朝鮮2023年9月8日稱建成一艘核攻擊潛艇，並發布領袖金正恩出席下水儀式的照片（KCNA via REUTERS）

朝俄首腦料12日會面

韓國防部9月11日較早時談及有關消息，已稱金正恩與普京或有會談。韓媒稱金正恩已登上專用列車，起程前程俄羅斯。

韓國國防部發言人全河奎11日在例行記者會上表示，部門研判金正恩可能訪問俄羅斯並正推進與普京會談的方案。

韓聯社同日引述海參崴多名相關人士稱，俄羅斯內部正為金正恩訪俄作準備，他或在11日乘專列抵達當地，到遠東聯邦大學出席論壇，但未知他在上午還是下午到達。

報道指，若按俄方行程安排，金正恩會比普京早1天抵達，預料二人12日舉行會談。

俄朝互動將為外界所關注，尤其是西方國家指朝鮮向俄供應武器，換取穀物、石油及軍事科技。朝俄皆否認有關指控，但承諾加深兩國防務合作。

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