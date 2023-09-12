英國科學家Ian Wilmut逝世終年79歲　領導研究複製羊多利改變世界

英國蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）11日公布，領導複製羊多利（Dolly）研究小組的英國科學家維爾穆特（Ian Wilmut）已於10日逝世，終年79歲。



1996年，維爾穆特和生物學家坎貝爾（Keith Campbell)）創造了多利，為全球首隻從成年細胞複製出來的哺乳動物，除成為國際新聞頭條，也引起激烈的倫理辯論。

愛丁堡大學校長馬斐森（Peter Mathieson）讚揚，維爾穆特是「科學界巨人」，其成就「改變了當時的科學思維」，且此一突破持續推動再生醫學領域的許多進步。

維爾穆特畢業於諾定咸大學（University of Nottingham），最初學習農業，後來轉向動物科學。他於2005年轉到愛丁堡大學，於2008年獲得爵士爵位，2012年從大學退休。2018年，他宣布支持柏金遜症（又稱巴金森症）的新研究，並證實自己為患者之一。

複製羊「多利」自1996年誕生後，此後科學家運用製造多利時所用的同一母羊乳腺細胞，成功製造出4隻雌性複製羊，亦即是多利的「妹妹」。多利於2003年病亡，只得6歲半，不少人對其死因感到好奇，甚至掀起社會對複製動物早衰的廣泛討論。不過，英國研究發現，多利的「妹妹」和其他複製羊的健康狀況良好，反映動物早衰與複製技術無關。