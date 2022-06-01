絕種動物渡渡鳥復活在望！科學家參照「複製羊多利」讓牠起死回生
撰文：中天快點TV
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【渡渡鳥／複製羊多利】渡渡鳥在1681年，就因人類大量捕殺而滅絕，成為歷史記載上第一個因人類活動滅絕的物種，由於沒留下任何影像資料，又缺少完整的填充標本，因而有人認為牠的存在只是一個傳說。
日前科學家對渡渡鳥標本的基因組進行測序後發現，這些已經腐爛的皮膚，可能擁有完整的DNA，有望讓渡渡鳥起死回生。
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加州大學的教授Beth Shapiro在皇家學會網絡研討會上發表，近期在丹麥發現渡渡鳥標本，已送DNA測序，成功獲取完整DNA排序，並承諾盡快把結果公諸於眾。Beth也說，他們將採取「複製羊多利」的方式，複製渡渡鳥，但就算得到完整DNA，距離復育渡渡鳥還是很遙遠的，畢竟鳥類的繁殖途徑非常複雜。
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布里斯托大學脊椎動物古生物學教授Mike Benton表示，渡渡鳥是一種很受歡迎的鳥類，適合把牠復育。只是要做好心理準備，或許復活後的渡渡鳥，可能與我們想像中的有落差。
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