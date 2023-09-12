利比亞因風暴潰壩淹城　軍方稱至少2000人死　逾5000人失蹤

北非國家利比亞（Libya）東部受風暴吹襲，東部軍方發言人11日表示，已超過 2,000 人死亡，5,000 至 6,000 人失蹤。控制利比亞東部的利比亞國民軍（Libyan National Army，LNA）發言人米斯馬里（Ahmed Mismari）在電視上表示，沿海城市德爾納（Derna）上方的水壩崩塌，「整個社區及其居民都被捲入大海」，當局呼籲國際施援。



風暴丹尼爾（Daniel）10日起吹襲利比亞東部多地，帶來暴雨並導致嚴重水浸，第二大城市班加西（Benghazi）等地受災，但以德爾納災情最嚴重，有建築物及道路受損。

據社交媒體和當地電視台播出的畫面顯示，市內出現嚴重洪澇，路上洪水滾滾，大量道路受損、民房倒塌，滿目瘡痍。有民眾指，洪水深度曾高達3米。東部政府發言人形容，「德爾納整個社區及其居民都已消失了……被水沖走了。」

當局已宣布極端緊急狀態，關閉學校和商舖，並實施宵禁，利比亞4個大型油港亦關閉。至少7名軍人和1名紅新月會員工在救人期間失蹤。 利比亞總理德拜巴（Abdul Hamid Dbeibeh）10日要求利比亞當局保持警惕，應對風暴災害。利比亞社會事務部已開始向災民提供緊急援助。

聯合國駐利比亞辦事處表示，正在密切關注這場風暴造成的災情，並將提供緊急救援援助。卡塔爾媒體報道，卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）已指示政府向利比亞提供援助。