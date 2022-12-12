1988年釀270死洛克比空難　涉製炸彈利比亞男子被美國拘押

1988年釀270死的洛克比空難有新發展。美國和英國當局12月11日表示，涉嫌製造炸彈的利比亞男子馬蘇德（Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi）已被美國拘押，為該案的第三名疑犯。



美國司法部的聲明指，當年肇事客機「泛美航空103號班機」的炸彈製造者，已被美國拘押，預料會在哥倫比亞特區地區法院上庭。英方亦透露，遇難者家屬已獲告知該疑犯被美國拘押的消息。

洛克比空難於1988年12月21日發生，航班原定由西德法蘭克福經英國倫敦，再飛往美國紐約和底特律。航班飛至蘇格蘭洛克比（Lockerbie）上空時，藏於機艙行李的一枚塑膠炸彈爆炸，造成機上全員259人、以及地面11人死亡，為歷來在英國境內發生、傷亡最嚴重的恐怖襲擊。

事件首名疑犯邁格拉希（Abdelbaset al-Megrahi）於2001年被蘇格蘭法官判處監禁27年，後來因病獲釋，至2012年逝世。其助手費希邁（Al Amin Khalifa Fhimah）則獲判無罪。

馬蘇德則在利比亞強人卡達菲倒台後，曾因其他罪行被監禁。美國政府至兩年前才宣布起訴他，指他是案中的「製造炸彈技術專家」。上月傳言他落入某利比亞軍閥手中，外界猜測他會被移交美國審訊。