菲律賓北部群島6.4級淺層地震　中港台多地有震感

菲律賓火山地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）9月12日稱，菲律賓北部群島區域12日晚上7時03分左右發生黎克特制6.4級強烈地震，震源深度僅10公里，即淺層地震。



香港天文台12日則表示，晚上7時03分錄得菲律賓群島區發生一次6.3級地震，接獲超過10名市民報告表示感到輕微震動，震動維持數秒。

中國新聞社12日報道，廣東、福建不少網民也表示有震感。

根據台灣中央氣象局指，震央距離高雄市約375.8公里，台灣多地有震感，高雄市、台南市、台東縣、屏東縣、雲林縣與彰化縣的最大震度為2級，花蓮縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣與南投縣的最大震度為1級。

台方的震度分級為0級至7級，2級為輕震，1級為微震。

菲律賓北部群島區2023年9月12日發生黎克特制6.7級淺層地震，距離高雄市約375.8公里（台灣中央氣象局網站截圖）

中國地震台網最初測定菲律賓群島地區附近在12日晚上7時03分發生6.2級左右地震，後來改為6.3級。

料不引發海嘯

中國自然資源部海嘯預警中心表示，根據初步地震參數判斷，本次地震不會引發海嘯。

德國地質學研究中心（German Research Centre for Geosciences ，簡稱GFZ）最初把地震測定為6.8級，後來改為6.7級，之後再修正為6.2級。