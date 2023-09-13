Elon Musk被指拒絕為烏克蘭啟動「星鏈」　傳記作者承認內容不實

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）日前在傳記中被指拒絕烏克蘭於克里米亞（Crimea）海岸附近啟動星鏈（Starlink）衛星服務的要求，他否認有關說法，傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）其後亦澄清，稱該說法不準確。



《華盛頓郵報》9月7日公開艾薩克森撰寫的馬斯克傳記部分內容，當中提到馬斯克曾在去年9月「秘密向工程師表示，關閉克里米亞海岸100公里範圍內的星鏈，令烏克蘭無人潛艇靠近塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄軍艦隊時失去連接和被衝上岸，不會造成任何傷害。

馬斯克其後在前稱Twitter的社交媒體平台X回應，指當時根本就沒有在爭議地區啟動星鏈，強調SpaceX沒有關閉任何東西。他亦稱，烏克蘭政府曾「緊急要求」啟動克里米亞海岸附近星鏈一事，稱基輔方面的意圖明顯是要擊沉大部分停泊着的俄羅斯艦艇。

他表示，如果同意對方的要求，SpaceX將明確成為一場重大戰爭和衝突升級的同謀。

《衛報》12日報道，艾薩克森8日在網上更正言論，指烏克蘭方面以為星鏈服務已一路擴展至克里米亞，但事實不是如此，所以他們向馬斯克要求啟動星鏈，以用於對俄軍艦隊的無人潛艇攻擊。不過馬斯克認為會引起重大戰爭，所以沒有啟動。

艾薩克森9日進一步表示，稱根據與馬斯克的對話，自己「錯誤地」認為有關政策是在烏克蘭計劃發動無人潛艇攻擊當晚決定，並指馬斯克表示該政策一早已經實施，但烏克蘭方面不知情，而當天他只是重申政策。

馬斯克感謝艾薩克森的澄清，他在X留言，指自己拒絕烏克蘭的要求，與故意更改星鏈以阻礙烏克蘭的意義完全不同。他亦稱，星鏈的服務條款列明它是民用系統，因此禁止用於軍事進攻用途。

報道提到，《華郵》的節錄部分已經在頁面加入更正，並刪除該段不正內容。