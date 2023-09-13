日本新內閣名單公開　經濟相關全員留任　上川陽子接任外相

日本岸田文雄在9月13日改組內閣，名單已經敲定。日本放送協會（NHK）報道，新內閣19人中共有6人留任，轉換的13人中有11人為初入閣成員，屬於中等規模的改組。新內閣共有5名女性，包括接任外相的上川陽子。



新內閣人事中，獲留任的包括官房長官松野博一、財政大臣鈴本俊一、經濟產業大臣西村康稔、經濟安全保障擔當大臣高市早苗。與經濟相關的內閣成員全員留任，示意日本將繼續推動相同的經濟政策路向。

河野太郎同獲留任數碼大臣，報道分析指岸田仍希望繼續處理與My Number（日本身份認證的一種）相關的連串問題，以恢復大眾信任，同時保留在黨內具發言能力的河野，爭取支持。

至於遭撤換的內閣人事，外務大臣將由上川陽子接任。上川曾在安倍晉三政府時代擔任法務大臣，期間曾一次過處死麻原彰晃等12名奧姆真理教核心成員，在她任內共有16人獲簽署執行死刑，是自1980年代以來人數最多。

另外，防衛大臣將任新入閣的木原稔擔任，木原過去曾多次擔任內閣總理大臣輔助官，並歷任財務副大臣，防衛大臣政務官等職位。據《朝日新聞》報道，木原支持修憲，並支持首相直接參拜靖國神社。

至於自民黨高層人事方面，麻生太郎繼續擔任副總裁，茂木敏充繼續擔任幹事長，萩生田光一繼續擔任政調會長。

岸田將在13日稍後時間正式宣布改組名單，新內閣同日就職。