日本超市蟹仔一隻3.8萬円？網民揭真相竟是海鮮盲盒：唔關幅射事

有網民發現日本超市有一些天價迷你蟹出售，大小體積有如5圓硬幣，竟然開價3.8萬円，即約2,026港元，不禁問一句：「呢粒仔嘢要嚟擺定要嚟食㗎？」好在facebook上有不少人見多識廣，有網民就說這是銷售方式，有如「盲盒」，與日本核污水和輻射無關。

超市中的蟹仔，一盒竟賣過萬日元？（kazuya.yatagai@fb）

有網民在facebook群組香港街市魚類海鮮研究社發文轉載一段短片，片段中可見一個日本超市貨架上有3個包裝盒，均用保鮮紙包裝，內裏一隻有如5圓硬幣大小的蟹仔，售價分別是2.8萬円、3.5萬円和3.8萬円，即約1,493港元至2,026港元，對比那小小的蟹仔，可說是天價，隨即引起網民討論。

網民：你當係盲盒

發帖網民笑稱自己「孤陋寡聞」，請教「呢粒仔嘢要嚟擺定要嚟食㗎？」。有網民留言說「可能浸咗水會發到好大隻」、「似乎係釣水魚專用」、「打開佢，掉出嚟會變番大」。不過，有懂日文的網民表示：「張貼紙寫住要攞去換實物。」據網民表示，貴價海產日本超市會用蟹仔代替，客人購買時會用來換取實物，「同香港啲超市奶粉、貴藥係吉罐一樣，要拎去俾職員攞真身出嚟！」

事實上，價錢牌上也有日本漢字寫上「鮮魚」，可見蟹仔最後換到的是鮮魚。由於香港人買海鮮習慣動手挑選，日本超市這種模式便有如盲盒，要到取貨時才知實物模樣，有網民說：「你當係盲盒，俾咗錢後，係換其他魚。」

價錢牌上的一段文字原來是有趣的推銷文案。（kazuya.yatagai@fb）

有趣推銷文案

此外，有網民發現價錢牌上的一段日文，原來是有趣推銷文案，寫上「你有冇勇氣買我呢？冇買嘅意思唔該唔好望實我啦」，還有「唔好咁眼金金望實我啦，我都會怕醜㗎」。

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