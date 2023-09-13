美印等建「印歐經濟走廊」　土耳其總統表示不滿

在剛剛結束的二十國集團（G20）峰會上，美國聯合印度、沙特、歐盟搞了個「印歐經濟走廊」（IMEC），有外媒認為此舉劍指中國「一帶一路」倡議。據土耳其阿納多盧通訊社報道，當地時間9月11日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）對「印歐經濟走廊」感到不滿，稱一個沒有土耳其的走廊不會存在。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：齊倩



報道稱，埃爾多安是在G20峰會結束後的返程飛機上做出的上述表述。

被隨行記者問到「『印歐經濟走廊』是否可被視作針對中國『一帶一路』倡議的計劃」時，埃爾多安稱，由於土耳其所處的地緣戰略位置，土耳其密切關注世界上所有走廊的發展。

埃爾多安表示，中國在推進「一帶一路」倡議上取得了進展，且還在繼續向前推進。但當談及所謂的「印歐經濟走廊」計劃，他難掩不滿情緒。

「我們可以這樣說，沒有土耳其，就不會有走廊」，埃爾多安告訴在場記者，土耳其方面了解「各國正試圖通過商業道路和路線發展自己的勢力範圍」，但「土耳其是重要的生產和貿易基地，從東到西最合適的交通線路必須經過土耳其」。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）2023年9月10日在印度新德里出席G20峰會記者會。（Reuters）

隨後，埃爾多安提到了伊拉克今年提出的「發展之路」基建計劃。伊拉克總理蘇達尼曾表示，這一項目將「成為經濟發展的大動脈，讓伊拉克變為經濟、歷史和文化機遇的匯聚之地」。

據介紹，項目計劃建設貫穿伊拉克南北的公路和鐵路，南起巴士拉省的法奧港，北至土伊邊境，全長1200公里。伊拉克還計劃沿線新建物流中心和工業城，並修建油氣管道。項目擬投資170億美元，預計2024年動工，用3至5年時間建成，將創造10萬個就業機會，建成後有望每年帶來40億美元的經濟產值。

埃爾多安表示，「發展之路」項目已得到阿布扎比王儲的支持，雙方在10日的會晤中同意「不再拖延，爭取在60天內完成談判」，為項目實施奠定基礎。他還說，這是一項重大項目，但阿聯酋、卡塔爾和土耳其都已經做好了充份準備。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）及印度總理莫迪（Narendra Modi）2023年9月9日在新德里出席二十國集團（G20）峰會活動。（Reuters）

當地時間9日，美國、印度、沙特阿拉伯、歐盟在二十國集團（G20）峰會場邊簽署諒解備忘錄，宣布將建設「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）。這條野心勃勃的「現代香料之路」被外媒視作意在「對抗」中國「一帶一路」倡議。

據白宮備忘錄，IMEC將由東部和北部的兩條路線組成，英國《金融時報》9日引述消息人士稱，一條將橫跨阿拉伯海，從印度延伸至阿聯酋，另一條則將穿越沙特、約旦和以色列，將這些中東國家連接至歐洲。

「中國的力量增長如此之快，以至於許多國家都覺得有必要有替代方案。」獨立分析師拉達．庫馬爾9日對半島電視台表示。不過，在她看來，由於兩者所覆蓋的國家地區不同，這個新項目不一定能對「一帶一路」倡議產生「破壞」影響。

對於國際基建倡議問題，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中方認為全球基礎設施領域的合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或者是彼此取代的問題。世界需要的是搭橋，而不是拆橋；是互聯互通，而不是脫鈎築牆；是互利共贏，而不是封閉排他。中方歡迎一切有助於匯聚合力，促進全球基礎設施建設的倡議。任何打着基礎設施建設旗號，推進地緣政治的算計都不受歡迎，也不會得逞。