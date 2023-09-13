金正恩訪俄｜參觀俄最現代太空發射中心　朝鮮盼偷師一圓衛星夢？

朝鮮領導人金正恩訪問俄羅斯，9月13日與俄總統普京（Vladimir Putin）一起訪問東方發射場，參觀「安加拉」火箭發射台建設進程及「聯盟2號」火箭發射裝置。路透社13日指出，金正恩到訪俄羅斯最現代的太空發射中心，正值朝鮮今年兩次發射衛星失敗、盼待把首顆軍事偵察衛星送上太空軌道之時。



俄衛網13日報道，兩位領導人在東方發射場聽取關於「聯盟2號」火箭和「安加拉」系列火箭技術特點的簡短介紹。聯盟2號與安加拉系列均為運輸火箭，例如聯盟2號2021年3月曾攜帶36顆英國企業的通訊衛星，從東方發射場升空。

報道指金正恩和隨行軍官認真聆聽，金正恩提出了許多問題。他對火箭燃料的特性、火箭燃料燒盡級的墜落地點以及運載火箭的推進原理很感興趣。

路透社13日稱，金正恩到訪的是俄羅斯最現代的太空發射中心，且如今正是朝鮮極盼待把首顆軍事偵察衛星送上太空軌道之時，朝鮮在5月、8月均嘗試利用新型衛星運載火箭「千里馬1號」發射軍事偵察衛星，但都以失敗告終，其中8月時火箭在飛行第3階段時失敗，朝鮮明言10月再嘗試。

普京13日也在被問及俄羅斯會否協助朝鮮建衛星時稱：「這就是我們此行目的。」

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報道引述分析師指，「千里馬1號」似乎使用新設計，很可能是採用了朝鮮火星15型（Hwasong-15）洲際彈道飛彈（ICBM）使用的雙噴嘴液體燃料發動機，這發動機源於蘇聯的設計。

路透社談到，美國及其盟友主張朝鮮的最新衛星試驗明顯違反聯合國安理會的限制，假若俄羅斯和朝鮮之間有任何形式的衛星技術轉讓，都有可能違反國際制裁。