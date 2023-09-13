金正恩訪俄發射場：對火箭技術極感興趣　朝鮮軍官出席擴大會議

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行會面。之後兩國進行擴大會談，再來說是普京與金正恩的面對面會談。



朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人面對面會面展開前，兩國進行擴大會議。（Pool via REUTERS ）

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人面對面會面展開前，兩國進行擴大會議。圖為朝方代表，可見有高級軍官在場（Pool via REUTERS ）

兩人進行擴大會議前，一同參觀東方航天發射場期間瞭解「安加拉」新型運載火箭的組裝進程以及「聯盟-2」號運載火箭的性能，

金正恩參觀車間後在航天發射場的貴賓簿上留下簡短留言。

普京和金正恩參觀裝配試驗大樓，其中一個技術室已為組裝「安加拉」完成升級改造。

兩位領導人聽取關於「聯盟-2」號運載火箭和「安加拉」系列運載火箭技術特點的簡短介紹。

金正恩和隨行軍官認真聆聽，金正恩提出了許多問題。他對火箭燃料的特性、火箭燃料燒盡級的墜落地點以及運載火箭的推進原理很感興趣。

參觀車間後，金正恩在東方航天發射場的貴賓簿上留下了簡短留言。

在兩人進行擴大會議前，普京事前已抵達東方發射場，在門前迎接乘專車抵達的金正恩，兩人並進行簡短交談。交談中，普京總統回顧朝鮮建國75周年紀念、偉大解放戰爭勝利70周年等新近發生的朝鮮大事記，金正恩則感謝普京的邀請和熱情接待。隨後，兩國領導人等參觀俄羅斯東方發射場。

兩人簡短交談後，在東方航天發射中心視察「安加拉」火箭發射台建設進程和「聯盟-2」號火箭的發射裝置。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9月12日表示，普京和金正恩的會晤將在遠東舉行。兩國代表團將舉行會談並進行一對一交流，就地區局勢充分交換意見並討論雙邊關係。

在場有記者提問，兩人會否討論軍事合作，普京回答他們將會討論「任何的事情」。當他被問及俄羅斯會否協助朝鮮建衛星，普京回答：「這就是我們此次會面的目的」。

以下是俄新社在社交媒體X（前稱Twitter）發布的影片截圖：

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在香港時間中午12時15分俄新社及塔新社分別報道，金正恩及普京先後到達東方太空發射場。事前已在場等待的普京，在金正恩下車後趨前。兩人握手近40秒，普京表示「歡迎來到我們的火箭新發射場」。

普京其後陪同金正恩參觀發射場的設施。