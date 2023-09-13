金普會議題從軍事到交通運輸　金正恩稱俄定能戰勝「邪惡勢力」

朝鮮領導人金正恩訪問俄羅斯，9月13日會晤俄總統普京（Vladimir Putin），在東方太空發射場舉行會談。兩方討論的議題廣泛，包括軍事、俄烏戰爭、朝鮮半島及歐洲政治局勢、農業、衛星、交通運輸等，金正恩在會談後的宴會表示，相信俄羅斯軍隊和人民定能戰勝「邪惡勢力」。



這次「金普會」持續4至5小時，綜合路透社、俄衛網13日報道，兩方討論的議題包括軍事、俄烏戰爭、朝鮮半島及歐洲政治局勢、農業、衛星、航空、交通運輸、基建設施等。

克里姆林宮指，兩國此次會談內容非常豐富，朝鮮對在航空、交通運輸及基礎設施領域與俄羅斯合作的可能表現出興趣。

普京13日也被電視台問到與朝鮮在軍事技術領域合作的問題時稱，俄羅斯遵守國際義務，但在規則框架內也有合作的可能。

普京2023年9月13日會晤金正恩，兩人握手（Pool via REUTERS）

韓聯社報道，金正恩在13日會談後的宴會表示，俄羅斯軍民為懲罰奉行霸權和擴張主義的「邪惡勢力」開展神聖鬥爭，相信俄國軍民定會取得偉大勝利，「我堅信俄方將會發揚軍民勝利的優良傳統，並在（對烏克蘭）特別軍事作戰與強國建設兩大戰線上取得無比珍貴的成果。」

金正恩表示，他與普京就朝鮮半島及歐洲的政治局勢交換意見，又指此訪在重要關頭進行，相信此行會成為使朝俄關係提升至牢不可破戰略合作關係的重要契機。他指朝俄關係發展符合兩國利益，願與俄羅斯建立行穩致遠的關係。