普京與金正恩會晤　為何選在太空發射場？

綜合塔斯社、俄新社報道，當地時間9月13日，俄羅斯總統普京與朝鮮最高領導人金正恩在位於俄羅斯阿穆爾州的東方太空發射場會面並舉行會晤。這是雙方自2019年4月以來第一次會晤，也是金正恩自新冠疫情發生以來首次出國訪問。



本文獲《中國新聞周刊》授權轉載，撰文：曹然



俄方官員表示，會晤將涉及諸多合作領域。但特殊的見面地點表明了本次「金普會」的重中之重。普京在現場表示，和朝鮮在太空領域的合作是他和金正恩來到東方發射場的原因，「朝鮮領導人對火箭建造很感興趣，也在嘗試開發太空技術」，而俄羅斯「將幫助朝鮮進行太空探索和火箭建造」。

另據韓國政府通報，今天早些時候，就在金正恩乘專列前往東方發射場的路上，朝鮮向東部海域發射了兩枚彈道導彈，這是朝鮮時隔兩週再次進行導彈試射。

金普會：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩2023年9月13日視察俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。（Pool via Reuters）

13日下午，俄朝領導人及高級官員舉行大範圍會談結束後，俄總統新聞秘書佩斯科夫對媒體表示，俄羅斯和朝鮮「全方位」的關係「包括軍事技術合作和安全方面的意見交換」。

2017年，在朝鮮進行第六次核試驗後，聯合國安理會通過對朝「最嚴厲制裁」。佩斯科夫表示，俄羅斯在聯合國安理會對朝制裁問題上維持既有立場，但「這不能、不該、也不會成為俄朝關係發展的障礙」。

考察東方發射場

「這一次，正如我們商定的那樣，我們在東方太空發射場見面了。我們（俄羅斯）為本國航天事業的發展感到自豪。」普京在會晤開始之際表示。

為迎接金正恩的到來，俄方做了諸多準備。從俄羅斯媒體發布消息的時間看，在符拉迪沃斯托克（即海參崴）東方經濟論壇後，普京比金正恩提前到達東方太空發射場。

稍後，金正恩的專列抵達發射場附近的車站。影片畫面顯示，隨行官員打開列車車門，金正恩從金色樓梯走下列車，坐上專車，來到統一技術綜合體運載火箭裝配測試大樓入口處。

在此等候的普京為金正恩準備了簡短的歡迎儀式。之後，金正恩在普京的陪同下先後參觀「聯盟2號」運載火箭發射裝置，以及俄羅斯航天局正在重點建設、即將完工的「安加拉」系列運載火箭發射裝置。

東方太空發射場，是俄羅斯為減少對哈薩克斯坦拜科努爾太空發射場的依賴，於2012年開始興建的發射基地，自2016年以來已進行了13次發射。普京曾多次到訪發射場並就新建「安加拉」發射平台召開專題會議。按照俄羅斯航天局的說法，新平台建成後能每年進行10次發射。該項目建設已進入最後階段。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人參觀中心時，普京為金正恩進行介紹。（Kremlin via REUTERS ）

現場影片顯示，參觀期間，金正恩不時向俄方講解人員提出問題。俄新社稱，金正恩「對運載火箭的運行原理、燃料特性、墜落物問題等都特別感興趣」。參觀完發射設施並聽取講解後，金正恩在妹妹金與正陪同下，在東方發射場的貴賓簽到簿上留言：「俄羅斯作為航天先驅國家的榮耀將百世流芳。」

自1998年以來，朝鮮共八次進行衛星及衛星運載火箭發射試驗，其中僅兩次將衛星送入軌道。今年以來，朝鮮兩次進行軍事偵察衛星發射試驗，均未成功。官方報道稱，問題都來自「千里馬1號」衛星運載火箭。

另一方面，俄羅斯航天局是全球最成熟的太空發射服務提供商之一。 2022年之前，該機構提供的服務佔國際發射市場份額的20%左右。 2022年後，美國及西方世界升級對俄制裁，航天發射成為遭到制裁的重點。

據專業新聞網站SpaceNews統計，至少200顆原定由俄羅斯航天局提供運載火箭服務的民用及商用衛星合同被迫中止或取消。這也意味著俄羅斯最近兩年的太空發射任務可能減少25%左右。

除了航天技術合作，普京在會晤開始前表示：「當然，我們也需要討論經濟合作、人道主義問題以及地區局勢。」本次出席大範圍會談的俄方官員，包括俄總統新聞秘書佩斯科夫、外長拉夫羅夫、工業部長曼圖羅夫、國防部長紹伊古、負責地區發展的副總理胡斯努林、交通部長薩維利耶夫、自然資源和生態部長科茲洛夫等。

朝鮮方面，從朝中社、俄新社等發布的照片看，勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、朴正天，以及勞動黨中央軍需工業部長趙春龍、海軍司令金明食、軍事科學院院長張昌河等，都在隨同出訪的隊列中。

特殊時刻的會晤

此前一天凌晨，受「普京總統親自指派」，作為俄朝政府間合作俄方牽頭人的科茲洛夫，已經和濱海邊疆區州長科熱米亞科專程到俄朝邊境小城哈桑的火車站迎接金正恩專列。雙方進行了短暫的會談，科茲洛夫還向金正恩「敬贈禮物」。

塔斯社援引專家評論稱，能源是俄朝傳統合作領域，「朝鮮幾乎所有主要火力發電廠都是在我們的技術和經濟援助下建成的」。該報道還指出，兩國間有很多「雙邊互動資源」尚未開發，包括旅遊、航空、陸路交通等領域。

此前一天，濱海邊疆區州長科熱米亞科也提到，俄朝在農業、建築、旅遊領域「合作前景良好」，期待本次高層訪問能為更多合作奠定基礎。

在2019年的首次「金普會」中，金正恩和普京重點討論的是加強多層次接觸，以及「進一步搞活朝俄政府間貿易經濟和科技合作委員會工作」。僅從官方層面已經披露的信息看，本次「金普會」涉及的合作更廣泛，也更深入。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）進行會面。他們跟各自的代表團參其後進行會談。圖為兩人在中心門外握手問好的情形。（Reuters）

本次「金普會」舉行前後，俄朝雙方以多種方式，反覆強調兩國關係的特殊性。朝中社援引金正恩抵達俄羅斯後的談話指出，金正恩在「全球公共衛生危機」後首次訪問就選擇俄羅斯，「明確體現了朝鮮勞動黨和朝鮮政府優先考慮朝俄關係戰略重要性的立場」。

據俄新社報道，金正恩在東方太空發射場進一步表示，與俄羅斯的關係是朝鮮的「首要任務」。他還就俄烏衝突發表評論稱，俄羅斯「為捍衛主權進行神聖鬥爭」，而朝鮮「將始終支持俄羅斯和普京總統的決定」。

在東方太空發射場迎接金正恩時，普京也專門強調，會晤是在特殊時刻進行的，他歷數朝鮮建國75周年、俄朝建交75周年、朝鮮戰爭停戰70周年等時間節點，還說「俄羅斯（蘇聯）是第一個承認朝鮮的國家」。

值得注意的是，「金普會」舉行當天，塔斯社援引俄專家的觀點稱，俄朝關係的特殊性在於，在俄烏衝突發生後，朝鮮是「在行動中展示其友誼」。自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」以來，朝鮮多次表示支持俄方行動。

不過，雖然在官方辭令上多次升級對俄羅斯的支持，但朝鮮並不承認美韓政府關於「向俄羅斯出售武器」的指控。去年11月，朝鮮國防省軍事對外事務局副局長發表談話稱，朝鮮從未與俄羅斯進行「武器交易」，今後也沒有這個計劃。今年1月，外務省負責美國事務局長權正根再次重申該立場。

分析認為，朝鮮今年「重開國門」後僅復航與中國、俄羅斯航線，僅接待了中俄兩國的高級別代表團，且朝方即將派出高級別代表團出席大型國際賽事。據此判斷，金正恩本次出訪俄羅斯，可能是朝方恢復對外高層級交往的既定安排。

9月12日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃在評論金正恩本次訪問時也表示，這表明雙方的外交接觸「已進入新冠疫情前的軌道」。