英國下議院批准新法例　禁止中國監控技術進入政府設施

英國國會傳有研究員充當中國間諜後，下議院9月13日批准一項新法例，禁止中國監控技術進入政府大樓​​和軍事基地。該法案仍需交由上議院批准後才能立法，屆時將可以下令從政府設施拆除大量中國設備。



英國警方早前拘捕一名涉為中國從事間諜活動的國會研究員，他已否認指控，中方亦指控毫無根據。下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）11日稱，保安部門已在調查此事。與此同時，有英國議員要求對中國採取更強硬立場。

出於對隱私的憂慮，英國議員此前已要求，禁止銷售和使用海康威視（Hikvision）和大華股份（Dahua）兩家公司的監控鏡頭。根據政府早前研究，英格蘭和威爾斯至少三分之一的警察部隊，都正使用海康威視生產的監控鏡頭。

智庫機構中國戰略風險研究所（China Strategic Risks Institute）駐倫敦主任古德曼（Sam Goodman）表示，這項新法案將令海康威視和大華股份在英國成為歷史。

海康威視和大華股份未就事件評論。 海康威視此前曾稱，把該公司形容為國家安全威脅的說法「絕對錯誤」；而大華則指該公司在英國遵從所有法律，並已為英國客戶提供六年服務。