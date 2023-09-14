金正恩普京聯手　朝鮮把支援網絡多元化？　外媒：美國無力阻止

朝鮮領導人金正恩出訪俄羅斯，9月13日會晤俄總統普京（Vladimir Putin），引來包括美國、日韓在內的多國表達憂慮，擔心俄朝達成軍售協議。有英媒稱金正恩可借這次機會把朝鮮的支援網絡多元化，也有外媒13日引述美國智庫稱，美國難有影響力阻止俄朝合作。



朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人展開會面前，普京陪同金正恩參觀發射場。（Pool via REUTERS ）

BBC：朝鮮把支援網絡「多元化」

英國廣播公司（BBC）5日的文章指，這次的「金普會」帶有完美的交易意味，俄羅斯迫切需要彈藥、砲彈，飽受制裁的朝鮮則極需要金錢和食物，金正恩也或會要求俄羅斯提供更多軍事支援，文章談到根據韓國情報，俄羅斯已向朝鮮提議俄、中、朝舉行聯合海上軍演。

文章又指平壤一直依賴中國，隨着俄羅斯現正尋找盟友，金正恩有機會讓自己的支援網絡「多元化」。

半島電視台引智庫：美國無力阻止

中東半島電視台（Al Jazeera）13日指，雖然美國發出警告，指朝鮮與俄羅斯若達成軍事協議會付出代價，但這兩國目前已是受到極多制裁的國家，報道引述美國智庫史汀生中心（Stimson Center）研究員珍妮湯（Jenny Town）指，美國現時對朝鮮沒有影響力，就算想阻止兩國合作，能做的事也很少。

普京2023年9月13日會晤金正恩，兩人握手（Pool via REUTERS）

朝鮮日報：毫不掩飾武器交易是主要議題

韓媒《朝鮮日報》13日指，朝鮮代表團除了朝鮮外務相崔善姬，還有眾多軍方人物，包括軍隊排名前兩位的人士——勞動黨中央軍委副委員長李炳哲、黨軍政指導部長朴正天等軍隊核心幹部，又有負責常規砲彈生產的負責人、黨軍需工業部部長趙春龍，還有負責偵察衛星的勞動黨秘書朴泰成、負責核動力潛艇開發的海軍司令官金明食，毫不掩飾武器交易是首腦會談的主要議題。

韓聯社：韓專家倡加強韓中合作制衡朝俄

韓聯社13日找來數名專家評價「金普會」，其中韓國統一研究院朝鮮研究室主任洪珉表示，朝俄進一步密切雙邊關係的背後有使中國盡早加入「對美戰線」行列的意圖，認為今後中國的外交決策將成為關鍵。

前韓國駐俄大使朴魯壁認為，最好要爭取讓朝俄之間的合作落空，韓方有必要研究與中方攜手合作。