韓國鐵路工會今起罷工4天　客貨運班車減20%至60%

韓國全國鐵路工會星期四（9月14日）上午9時（香港時間上午8時）開始罷工4天，韓國鐵道公社據此將減少兩至六成高鐵（KTX）、普通列車等客貨運車次，可能影響旅客交通和貨物運輸。



韓聯社報道，這是鐵路工會自2019年11月以來，時隔近4年首次罷工。鐵路工會的訴求包括擴大公營鐵路、普及四組兩輪班、資方認真談判等。在8月28日至30日的投票中，有64.4%的鐵道工人贊成罷工。

民企SR公司經營的水西平澤高速鐵道（SRT）開行範圍從9月1日起擴大到慶全線、全羅線、東海線，而京釜線SRT高鐵在工作日開行數量卻減少。

鐵路工會認為，以水西站為樞紐的民營SRT高鐵和以首爾站為樞紐的公營KTX高鐵瓜分勢力範圍，實為鐵路民營化的程序。

韓國國土交通部已將應急工作組擴編為由第二次官（副部長）白源國領導的跨部門應急運輸對策本部。

國土部將通過人力替代確保上下班時段的城際軌道電車和高鐵的開行數量達到平時的70%水平，儘可能降低民眾交通問題。

韓國鐵道公社預計，罷工期間首都圈軌道交通的開行車次將降至平時的75%，其中上下班時間段開行率90%以上，星期四上班時段98%。高鐵的開行率降至68%，新村號普速列車58%，無窮花號普列63%。罷工期間在崗車務人員總數為1萬4,757人，降至平時的61.2%。

公社提醒，罷工期間列車難免延遲，外出旅客要留意最新時刻表，不容延遲的旅客可改乘長途汽車或飛機。已購買的車票車次若在罷工期間停運，可申請全額退款，不收取任何手續費。

本文獲《聯合早報》授權轉載

