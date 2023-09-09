韓媒：中國遊客不再熱衷明洞爆買　更愛聖水洞咖啡店

韓媒9月8日稱，中國遊客赴韓國時，不再僅滿足於逛景福宮、首爾明洞百貨公司，而是像韓國年輕人一樣到處尋找隱藏的「私房景點」，如聖水洞的咖啡店。



《中央日報》9月8日稱，與韓國BC信用卡數據總部（BC card）分析海外信用卡的刷卡支付額情況後發現，跟過去相比，中國遊客在韓國消費的地區場所和行業模式早已悄然發生變化。數據以中國大陸允許赴韓旅行團前一週，即8月7日至13日、允許旅行團之後的第一週和第二週，即8月14日至20日、8月20日至27日為樣本，並與新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情開始前的2019年8月第三週進行比較。

報道指，韓國80後至00後最熱衷的聖水洞咖啡街的銷售額在海外信用卡的銷售額中也非常引人注目。與疫情開始前，即2019年8月第三週相比，在允許中國旅行團之前，首爾聖水洞的海外信用卡銷售額增長826%，在旅行團旅遊許可後的第一週，銷售額飆升908%，隨後幾週又飆升至1315%。

報道稱，首爾明洞過去一直是遊客的熱門目的地，但現在旅行團對其影響還不明顯。首爾明洞與疫情之前相比，開放旅行團前一週的海外信用卡銷售額增加42%，在開放旅行團之後的兩週內，外國人卡銷售額的增幅分別為37%和45%。雖然海外信用卡的銷售額高於疫情開始前，但並沒明顯的團體旅遊效應。

內文提及，主要商業區的銷售額變化也反映在外國遊客購買額的差異上。首爾明洞地區由於是以購物為主的街區，海外信用卡的銷售額仍高於首爾聖水洞。不過，在疫情之前，聖水洞的海外信用卡銷售額與明洞相比僅佔其1.6%，但在開放中國旅行團之後，最近兩週比例分別飆升至12.2%和16.1%。

報道稱，有分析認為，中國遊客正從熱衷於購物旅遊的方式轉向以體驗文化為導向的服務旅遊。與過去相比一個明顯的變化是，現在韓國化妝品和電子產品與中國同類產品相比已不具有明顯優勢，消費者的消費重心已從購物轉向體驗更精緻的文化。

淑明女子大學教授徐鏞求表示，中國遊客的消費方式正改變，比起到明洞的百貨商店購物，中國遊客對於包括聖水洞的咖啡店或是整容醫院在內的體驗型服務更感興趣，因此韓國需開發能滿足這種需求的旅遊產品。