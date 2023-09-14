朝鮮最優先重視朝俄關係？金正恩的要價藝術

9月13日，在俄羅斯東方航天發射場，時隔四年五個月之後，俄羅斯總統普京和朝鮮領導人金正恩的第二次會晤上演。普京陪同金正恩參訪了東方航天發射場，俄朝雙方舉行了包括元首、外長、防相等諸多大員的大範圍會談，金正恩普京進行了一對一的會談。

據報道，在東方航天發射場會晤普京後，金正恩乘專列前往下一站訪俄目的地，接下來他還將訪問阿穆爾河畔共青城的蘇霍伊飛機制造企業以及符拉迪沃斯託克（海參崴）的俄太平洋艦隊基地。

朝媒稱，雙方「誠懇坦率地討論了多項重大問題和當前合作事項」，並「滿意地達成協議和共識」。不過朝俄雙方均未對外公布會談細節，會談後也未簽署共同文件或聲明。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人進行面對面會面時仍供在場記者拍攝採訪的部份。（俄羅斯新聞影片截圖）

唯一可以確定的是在東方發射場迎接金正恩時，普京回答了記者的這樣一個提問——「俄羅斯是否會幫助朝鮮製造衛星」。普京回答說，「我們就是出於這個原因才來到東方航天發射場的」；他同時表示，金正恩對火箭技術表現出「很大興趣」，還尋求在航天領域取得發展。

對於各方非常關注的俄朝軍事合作，俄總統新聞發言人佩斯科夫表示，雙方達成的一切共識均將得到實施。雙方未討論朝軍部署俄烏戰場問題。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人展開會面前，普京陪同金正恩參觀發射場。（Kremlin via REUTERS ）

金正恩訪問俄羅斯只是為了衛星？從航天發射場到飛機制造企業再到太平洋艦隊基地，金正恩此行只是為了對俄羅斯軍工行業考察？顯然不是。儘管俄羅斯否認武器交易，但是金正恩此訪的意義是眾所周知的。

在俄烏衝突的關鍵事件節點，俄朝之間的合作不可能只是公布的金正恩參訪俄羅斯軍工業。金正恩參訪俄方軍工業說明，金正恩此訪是考察並提出朝方的合作條件。

金正恩邀請普京訪問朝鮮，普京答應了邀請。據佩斯科夫隨後表示，具體事宜將由雙方外長「儘快討論」，預計雙方外長最早於下月初在朝鮮會晤。普京訪問朝鮮的行程這麼快提上籌備日程，可見俄朝之間的軍事合作並非已經一錘定音。

普京在本國深陷戰爭泥潭的時候親自接待到訪的金正恩，不是為了施捨，也不只是為了友誼，才提供給朝鮮軍事技術方面的幫助。先進的軍事技術是俄羅斯至今還算能夠拿得出手的籌碼。俄羅斯是拿出了誠意的。普京用這些籌碼要撬動的顯然是核心利益。武器支援是一方面，如果朝鮮能在半島一線發力，俄羅斯在俄烏戰場的壓力就會相應減輕。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人參觀中心時，普京為金正恩進行介紹。（Kremlin via REUTERS ）

完全支持莫斯科「對抗霸權勢力」的「神聖戰鬥」，「我們將永遠支持普京總統和俄羅斯領導層的決定，我們將共同反對帝國主義」，「最優先重視朝俄關係且始終堅持發展根基深遠的友誼傳統」是朝鮮的一貫立場。這些相當肉麻的話都是金正恩對普京說的。

且不說中國對金正恩將「最優先」用在俄朝關係會有何感想，至少金正恩在口頭贏得俄羅斯信任方面下足了功夫。接下來俄朝之間的互動，不是會否合作的問題，而是如何合作以及討價還價的問題。金正恩先用親自訪問穩住了俄羅斯，又用邀請普京訪朝為談判爭取了時間。