澳洲智庫：中國在多個高科技關鍵領域領先全球　遠拋歐美

日媒9月15日稱，澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表報告指，中國在約80%關鍵領域的先進科技研究中領先，包括高超音速及水下無人機在內的領域。報告指，中國透過國家主導的投資，領先美國、歐洲和日本。



《日本經濟新聞》9月15日稱，ASPI分析23個關鍵領域的先進科技研究，報告顯示，中國在當中19個領域中領先，而美國在其餘4個領域中領先。

報道指，排名是基於2018年至2022年間發表的220萬篇學術論文中，被引用次數最多的10%論文。

報告顯示，中國佔高超音速探測和追蹤領域中重要研究成果的73.3%，遠遠領先於美國、英國和德國。在自主水下航行器研究方面，中國佔重要研究成果的56.9%，而排名第二的美國僅佔9.5%。

在人工智能和量子技術等領域，中美的競爭更為激烈。在6個與人工智能相關的領域中，中國在其中4個處於領先地位，當中包括了無人機；而美國在先進集成電路設計和製造方面領先。

在量子技術上中美則在4個領域中各佔一半。美國在高靈敏度量子傳感器方面稍微領先，這些傳感器預計將應用於量子計算和醫學領域，而中國在後量子密碼學方面具有優勢。