柬埔寨首相洪馬內上任後首訪中國　習近平：體現高度重視中柬友好

中國國家主席習近平9月15日上午於北京人民大會堂會晤柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈），習近平指洪馬內就任後選擇中國作為第一個進行雙邊訪問的國家，充份體現了柬埔寨新一屆政府對鞏固和發展中柬友好的高度重視，中國和柬埔寨是鐵桿朋友。



洪馬內9月14日抵達北京，展開他上任後的首次正式外訪行程。

習近平15日稱中國和柬埔寨是鐵桿朋友，建交65年來，雙方始終高度互信、平等相待、互利雙贏，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益，是中柬命運共同體的核心要義。

歡迎洪森常到中國

央視新聞報道，習近平也在會面中談到洪馬內的父親、柬埔寨前首相洪森，他稱洪森為中柬友好事業作出歷史性的貢獻，冀洪馬內轉達對他的誠摯問候，歡迎他常來中國走走看看。

他稱「今年春天，你陪同你父親訪華，我同他一道開啟建設高質量、高水平、高標準中柬命運共同體的新時代。你這次在金秋九月來訪，相信將是一次『收穫之旅』，推動中柬命運共同體建設走深走實。」

柬埔寨首相洪馬內訪華，2023年9月15日會晤習近平（央視影片截圖）

新華社指，習近平稱雙方今年開啟建設高質量、高水平、高標準中柬命運共同體的新時代，中方願同柬方一道，推動中柬命運共同體建設走深走實，攜手打造構建人類命運共同體的典範。

習近平強調中方堅定支持柬埔寨探索符合本國國情的發展道路，願同柬方保持經常性的戰略溝通，加深治國理政經驗交流，雙方要發揮好政府間協調委員會機制作用，落實好新版中柬命運共同體行動計劃，充實中柬「鑽石六邊」合作架構，共建「工業發展走廊」和「魚米走廊」，推動有關重點合作事項早日落地見效。

他稱中方願同柬方常態化開展執法安全合作，持續打擊網絡賭博、電信詐騙等跨境犯罪，雙方要繼續辦好「中柬友好年」系列活動，擴大兩國青年、地方、教育、旅遊、醫療衛生等領域合作，讓中柬友好為兩國人民帶來更多福祉。

習近平指不論國際和地區形勢如何變化，中國始終是柬埔寨最可信賴的朋友、最為堅定的依靠，中方願同柬方並肩攜手，共同維護國際公平正義，維護廣大發展中國家正當權益。

新華社引述洪馬內表示，他把中國作為首個正式出訪的國家，就是為了體現柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，將柬中鐵桿友誼進一步發揚光大，柬方恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

他指柬方感謝中方長期以來為柬經濟社會發展提供的大力支持和幫助，願同中方落實兩國領導人達成的重要共識，加深共建「一帶一路」合作，在「鑽石六邊」框架下推動兩國工業、農業、投資、人文等領域合作進一步發展，打造柬中命運共同體，更好造福兩國人民，柬方願同中方在地區和國際事務中密切配合，把柬中關係推向新高度。