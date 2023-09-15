「77國集團和中國」峰會開幕在即　古巴外長籲構建世界經濟新秩序

「77國集團和中國」峰會9月15日至16日在古巴首都哈瓦那（Havana）舉行，峰會以「當前發展面臨的挑戰：科學、技術和創新的作用」為主題，來自100多個國家的代表團將出席會議。



據古巴拉丁美洲通訊社報道，古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）在14日的新聞發布會上表示，本次峰會將發表一份強力的聲明，闡述發展中國家面臨的最緊迫的政治和經濟問題。峰會將強調改革國際金融體系的重要性，呼籲建立世界經濟新秩序。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：陳思佳



羅德里格斯表示，「77國集團和中國」峰會旨在討論全球南方國家的主要挑戰和核心問題，將在最後一天批准一份忠於77國集團宗旨和原則的宣言。這份宣言關注發展中國家的需求，堅決捍衛發展中國家在愈發排他和不公正的國際秩序中的發展權。

他透露，宣言將主張妥善處理債務問題，為應對氣候變化提供資金，以及敦促發達國家遵守官方發展援助承諾。宣言還要求聯合國就相關問題舉行高級別會議，並提議在全球南方國家設立一個科學、技術和創新日。

羅德里格斯說，宣言概述了阻礙全球南方國家發展的主要障礙，強調了改革國際金融體系的重要性，呼籲建立一個世界經濟新秩序。

圖為古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）9月14日出席新聞發布會。（Reuters）

拉美社稱，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）已於當地時間14日抵達哈瓦那，他將與古巴國家主席迪亞斯–卡內爾（Miguel Diaz-Canel）共同在峰會開幕式上致辭。古特雷斯表示，本次峰會對於聯合國可持續發展目標和應對氣候變化等核心議程至關重要，有助於在下周的聯合國可持續發展目標峰會前了解發展中國家的聲音。

「我們必須認識到，現在的國際金融體系不利於發展中國家的優先事項。」古特雷斯說，發展中國家缺乏必要的空間來調動資源和有效實施可持續發展目標，「我們可以共同努力，推動國際經濟和金融體系變得更加公平、公正和平等。」

迪亞斯-卡內爾則在社交媒體上表示，峰會參與者將「重申我們對多邊主義、合作和發展的承諾」。

時至今日，古巴依然遭到美國的封鎖和禁運，經濟發展面臨很大的挑戰。但拉美社援引分析人士的話指出，在哈瓦那舉行的「77國集團和中國」峰會將向國際社會發出「一百多個國家的吶喊」，證明古巴是一個得到國際社會尊重、領導能力得到承認的國家。

據新華社報道，古巴駐華大使館13日就峰會舉行新聞發布會，古巴駐華大使白詩德表示，中國是「77國集團和中國」這一發展中國家多邊合作機制的重要成員，不僅因為中國是世界最主要的經濟體之一，還因為其在科技創新促進可持續發展方面具有寶貴經驗，以及在南方國家發展項目中發揮了積極作用。

白詩德指出，建設一個更公正和更具包容性、崇尚國際團結與合作的世界是「77國集團和中國」的一貫主張。「相信此次峰會的召開將有利於加強各國人民之間的團結，採取共同的實際行動，有效應對當前的發展挑戰，捍衛各國共同利益和發展權利。」

中國外交部發言人毛寧在14日的例行記者會上表示，77國集團是發展中國家的合作機制，始終堅持維護國際公平正義，捍衛發展中國家的共同權益。中方讚賞古巴作為2023年輪值主席國所做的工作，支持古巴方面舉辦「77國集團和中國」峰會。

毛寧說，中方期待峰會為發展中國家加強團結合作、共同應對挑戰作出積極貢獻，願同古巴和其他77國集團成員一道，更好地維護發展中國家的共同權益。