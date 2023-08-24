習近平晤古巴國家主席　稱重視9月「77國集團和中國」峰會

金磚國家（BRICS）領導人峰會8月23日繼續在南非舉行， 中國國家主席習近平當日與古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）會面。習近平強調，「77國集團和中國」是發展中國家重要合作平台。



習近平說，古巴作為今年「77國集團和中國」主席國，為加強發展中國家團結作出積極貢獻。中方高度重視並支持古巴下個月成功主辦「77國集團和中國」峰會，願同古巴和其他77國集團成員一道，更好維護發展中國家的共同利益和發展權利。

習近平指出，去年11月，迪亞斯-卡內爾成功對中國進行國事訪問，中方就持續深化新時代中古關係達成廣泛共識，一致同意攜手共建中古命運共同體。在雙方共同努力下，這些共識正得到很好落實。中方願同古方不斷深化政治互信，拓展務實合作，密切戰略協作，推動中古兩黨兩國特殊友好關係不斷得到新發展。中方高度讚賞古方在涉及中國核心利益問題上始終堅定支持中方，將繼續堅定支持古巴捍衛國家主權、反對外來干涉和封鎖，並儘力為古巴經濟社會發展提供支持。

迪亞斯-卡內爾：古中關係正處於歷史最高水平

迪亞斯-卡內爾表示，他2022年11月對中國進行國事訪問，兩國正在認真落實雙方達成的重要共識。古中關係目前正處於歷史最高水平。古巴人民十分欽佩習近平，衷心感謝中國給予古巴正義事業的理解和寶貴支持。古方堅定支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化共建「一帶一路」合作，構建古中命運共同體，在建設各自特色的社會主義道路上攜手前行。古方願同中方密切合作，推動「77國集團和中國」峰會取得成功。