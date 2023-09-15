習近平晤贊比亞總統　稱發展中國家崛起成不可逆轉時代潮流

撰文：房伊媚
出版：更新：

中國國家主席習近平9月15日上午在人民大會堂與來華進行國事訪問的贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）會談，兩國元首宣布，將中贊關係提升為全面戰略合作夥伴關係。習近平指，當前發展中國家群體崛起，國際影響力不斷增強，已成為不可逆轉的時代潮流。

他指雙方要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，堅定維護國際公平正義，努力提升發展中國家話語權，維護兩國和廣大發展中國家共同利益。他稱中非合作已成為南南合作和國際對非合作的引領者，真誠平等、互利共贏、捍衛正義、開放包容這些中非友好的主線和底色從未改變。

他說中國堅定支持非洲國家走獨立自主的發展道路，堅定支持非洲國家成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極。中方願同包括贊比亞在內的非洲國家一道，落實好包括「支持非洲工業化倡議」在內的中非領導人對話會成果，加強戰略對接，加深各領域合作，支持非洲國家不斷提升自主發展能力，實現經濟復蘇和可持續發展，攜手構建新時代中非命運共同體。

他說中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中贊關係，願同贊方一道努力，將兩國深厚的傳統友誼轉化為新時代合作共贏的不竭動力，推動中贊關係行穩致遠，不斷邁上新台階。

希奇萊馬表示，中國發展帶動全球南方國家取得進步，提升全球南方國家在國際事務中的代表性和發言權，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

習近平與贊比亞總統會面　宣布提升兩國關係中國外交部：贊比亞總統希奇萊馬應邀周日訪問中國贊比亞與中國和西方債權人達成重組63億美元貸款協議耶倫指中國窒礙贊比亞解決債務問題　中方：美國無資格向他國施壓
習近平
贊比亞
中國外交
非洲