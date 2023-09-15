習近平晤贊比亞總統　稱發展中國家崛起成不可逆轉時代潮流

中國國家主席習近平9月15日上午在人民大會堂與來華進行國事訪問的贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）會談，兩國元首宣布，將中贊關係提升為全面戰略合作夥伴關係。習近平指，當前發展中國家群體崛起，國際影響力不斷增強，已成為不可逆轉的時代潮流。



他指雙方要加強團結協作，踐行真正的多邊主義，堅定維護國際公平正義，努力提升發展中國家話語權，維護兩國和廣大發展中國家共同利益。他稱中非合作已成為南南合作和國際對非合作的引領者，真誠平等、互利共贏、捍衛正義、開放包容這些中非友好的主線和底色從未改變。

他說中國堅定支持非洲國家走獨立自主的發展道路，堅定支持非洲國家成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極。中方願同包括贊比亞在內的非洲國家一道，落實好包括「支持非洲工業化倡議」在內的中非領導人對話會成果，加強戰略對接，加深各領域合作，支持非洲國家不斷提升自主發展能力，實現經濟復蘇和可持續發展，攜手構建新時代中非命運共同體。

他說中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中贊關係，願同贊方一道努力，將兩國深厚的傳統友誼轉化為新時代合作共贏的不竭動力，推動中贊關係行穩致遠，不斷邁上新台階。

希奇萊馬表示，中國發展帶動全球南方國家取得進步，提升全球南方國家在國際事務中的代表性和發言權，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。