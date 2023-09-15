柬埔寨首相訪華晤趙樂際　第一夫人遊萬里長城

中國全國人大常委會委員長趙樂際9月15日在人民大會堂與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）會面。洪馬內稱，柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策。洪馬內的妻子、柬埔寨第一夫人碧章莫妮（Pich Chanmony，暫譯）15日上午到訪萬里長城。



趙樂際會見洪瑪內時指，中柬是好鄰居好朋友，兩國友誼歷久彌堅。趙樂際介紹中國發展全過程人民民主、堅定不移走符合自身國情政治發展道路的情況，強調中方尊重並支持柬埔寨人民選擇的民主道路。

他說中國全國人大願同柬埔寨國會、參議院一道，深入落實好兩國領導人達成的重要共識，加強立法機構各層級交流，為共建「一帶一路」合作走深走實提供法律支持，不斷厚植兩國世代友好的民意基礎，推動中柬全面戰略合作夥伴關係取得更大發展。

洪瑪內表示，感謝中國政府、中國人民長期為柬經濟社會發展提供的寶貴支持。他指柬新一屆政府將繼續堅定奉行對華友好政策，與中方加深各領域務實合作，夯實柬中命運共同體建設。

▼洪馬內與妻子訪華期間的照片

《柬中時報》15日稱，柬埔寨第一夫人碧章莫妮15日上午到訪萬里長城並拍照留念。她之前曾閱讀關於萬里長城歷史的書籍。她稱萬里長城是非常宏大的古建築，感謝中方組織這次活動，讓她能親身感受萬里長城的魅力。