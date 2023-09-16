德國擬放寬雙重國籍限制　大幅降低入籍門檻　目的：留人才搶人才

德國過去僅限於歐盟成員國出身者擁有雙重國籍，政府有意修改法例大幅降低獲得德國國籍的門檻，讓其他外國人最短3年亦可取得德國國籍。有分析指德國新措施目的是提高國際競爭力，同時補充勞動人口短缺。



德國政府正推動修改《國籍法》，大幅降低獲得德國國籍門檻，所需的停留期間將從以往的8年縮短至5年；精通德語、能自立生活的人最短3年即可獲得。而過去只限歐盟成員國和瑞士出身者能取得雙重國籍的限制亦會取消，容許外國人在不放棄本國國籍下獲得德國國籍。

圖為8月11日，德國柏林亞歷山大廣場，這裏是著名的遊客區。（Getty）

修法的目的是確保競爭力，隨着人口老齡化，德國醫療護理和建築等行業勞動者長期短缺。實際上，雖然德國國內部經濟處於衰退邊緣，但失業率僅為3%左右，是東西德統一後1991年以來的最低水平。

德國社會一直積極接納移民，但在國籍給予方面一直堅持保守的態度。總理朔爾茨（Olaf Scholz）在8月表示：「德國具有多樣性，正因為如此，要讓法律適應現實。」政府推動內閣會議通過的修正案，力爭在2024年通過。

在歐洲，法國和意大利完全允許多重國籍，以某種形式承認多重國籍的國家達到世界的8成。

韓國也在2011年修改《國籍法》，簡化外籍永居者子女歸化程序，目的同樣是希望留住未來世代人才及生育人口。韓國2022年出生率僅為0.78、處於世界最低水平。