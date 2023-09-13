日本司機嚴重老化「長者出更」情況堪憂　輸入外勞是解方？

日本運輸業高齡化顯著，為解決青黃不接問題，日本交通部門正考慮引進外勞，並發放特別工作準證給他們駕駛貨車、公共汽車和計程車。



日本厚生勞動省數據顯示，司機行業人手短缺十分嚴重，在職業空缺上，貨車司機是2.12倍、巴士2.10倍、計程車是3.95倍，數據都遠超日本所有職業平均水平的1.12倍。

司機人數10年減少三成

2011年，日本司機行業的人數約為34萬人，但到了2021年減至約22萬人，在10年裏少了30%以上。

圖為2020年11月，日本東京街道上的的士。的士行業老化比其他行業都要嚴重。（Getty）

全日本貨車運輸協會、日本巴士協會和全國計程車聯盟三個組織在2023年春季制定的業務計劃中，大力要求當局引進外籍司機填補空缺。貨車運輸協會指出，司機人手不足在2024年4月以後將更為嚴重。因為日本司機普遍高齡，當局已把每年的加班時間限制在960小時，這將帶給日本運輸業極大危機，包括貨物無法如期運送的情況。

全國計程車聯合會表示，出租車行業以老年司機為主，司機平均年齡截至2021年為58.3歲。近年，隨着越來越多的老年司機因擔心感染新冠退休。

讓外國人司機擁有「特別技能」居留資格

消息稱，日本交通部門為解決勞動力嚴重短缺問題，已與移民廳等機構接洽，計劃在外國人的在留資格中增加「汽車運輸」這一項目。而且，為了盡快引進，也準備讓外國人司機擁有與外國人護理行業員一樣的「特別技能」居留資格。

在日本加入司機行業，必須持有日本的駕駛執照，開公共汽車和計程車則需考特別駕駛執照。這項考試目前僅以日語進行，這對外國人來說是一個很大挑戰。分析指有必要同時解決如何為參加這兩種考試時面臨「語言障礙」的外國人提供支援，建立一個針對外國人司機的培訓體系。

駕駛行業畢竟與一般行業不同，日本當局過去考慮安全問題，一直未有引進外國人司機。這次鬆綁，突顯日本因人口減少面臨嚴重勞動力短缺。日本交通當局正在開發針對駕駛員技能的測試，包括裝卸行李，跟顧客溝通等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

