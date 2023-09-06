印尼推黃金簽證吸引投資移民　「ChatGPT之父」奧爾特曼成第一人

印尼將首張「黃金簽證」發給美國人工智能研究公司OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）。



印尼移民局局長卡里姆（Silmy Karim）星期一（9月4日）晚間發聲明說，鑑於奧爾特曼「作為人工智能研發公司主管的國際聲譽」以及他「對印尼人工智能發展的潛在貢獻」，印尼移民局向他發出了10年簽證。

卡里姆說，黃金簽證（golden visa）持有人一旦入境印尼，無須到移民局申請臨時停留簽證，「我們鋪上紅毯（歡迎他們），以換取他們為印尼提供資源」。

在印尼機場無須排隊通關

根據印尼移民局的聲明，現年38歲、人稱「ChatGPT之父」的奧爾特曼在印尼機場無須排隊通關，可享受更便捷的出入境流程。

奧爾特曼曾於今年6月訪問雅加達，就人工智能發表演講。目前還不清楚奧爾特曼的黃金簽證是由他主動申請或是印尼移民局單方面發出。

印尼上週推出黃金簽證，允許在該國進行大量投資的外國人居留五年至10年。五年期簽證要求企業投資者成立一家價值250萬美元（約1,950萬港元）的公司；10年期簽證則要求投資500萬美元。

至於不想在印尼成立公司的外國投資者，也可以通過購買印尼政府債券來達到申請黃金簽證的資格，所需資金從35萬美元到70萬美元（273萬港元至546萬港元）不等。

印尼今年5月宣布擬推出黃金簽證，當時旅遊和創意經濟部長桑迪亞加說，這項計劃旨在吸引數碼、保健、研究和技術領域的優秀人才和引進投資，為印尼創造更多就業機會。

在印尼之前，美國、愛爾蘭、新西蘭、西班牙等國已為投資者推出類似的「黃金簽證」，以此吸引資本和創業型居民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

