美國車廠爆罷工　拜登難題：支持工人又怕傷經濟　憂蔓延其他車廠

美國3大車企9月15日各有車廠爆發罷工，近1.3萬人參與，要求利潤創新高的車企提供更好薪酬待遇。這次罷工驚動白宮，更是拜登（Joe Biden）的頭痛難題，政府一方面表態撐工人，促車企為工人加薪，但另一方面也怕罷工持續下去打擊經濟，更憂問題蔓延至更多車廠，甚至影響2024年的選舉。



在美國底特律西部的福特（Ford）車廠，有工人舉起寫有「創新高的利潤 創紀錄的合約」標語的紙板，要求車企加薪。

美國汽車工人聯合工會（UAW）與3大車企通用汽車（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）商討的4年合約在9月14日屆滿，至今未能就新合約條款達成共識，工會要求車企未來4年把工人時薪提升40%，稱是要看齊高層的加薪幅度，結果與車企談判陷僵局，福特提出的加薪幅度為未來4年加20%。

美國汽車工人聯合工會（UAW）2023年9月15日發動車廠工人罷工及上街遊行（Reuters）

在工會發動「攻勢」下，15日早上3大車企各有一間車廠的工人罷工。福特隨即還擊，15日宣布辭退密歇根州（Michigan）車廠600名員工。

工會則指有可能擴大罷工規模至更多汽車工廠。

白宮一邊派員介入，兩名高級官員15日赴底特律鼓勵車企與工人達成協議，一邊表態支持工人，指車企在過去10年往往利潤創新高，並未合理地向工人分享成果。《紐約時報》15日也指，這次罷工給拜登帶來困境，他呼籲車企向工人加薪，但也注意着罷工對經濟影響。

文章指，若然這次風波持續，長時間的罷工將減少可供銷售的新車數量，這可能會加劇美國通脹，繼而迫使美聯儲局維持高利率。

美國車廠工人2023年9月15日在福特的密歇根州（Michigan）車廠外遊行（Reuters）

拜登政府也會擔心事件影響他想推廣車企投資電動汽車，以解決氣候變化問題的目標，文章指，3大車企主張他們給工人的薪酬已較特斯拉（Tesla）、豐田等其他車企高得多，這些競爭對手的工人並沒有工會。

3大車企指若大幅提升工人薪酬，將影響他們發展電動汽車的計劃，以及降低他們在汽車行業的競爭力，福特行政總裁法利（Jim Farley）15日便放話指，若然滿足工會的所有要求，將不得不取消對電動車的投資。這自然不是拜登樂見的事。