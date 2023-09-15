美國3大車廠工人發動罷工　白宮急介入　拜登將發表講話

美國汽車工人聯合工會（UAW）9月15日宣布，汽車生產商通用汽車（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）工人開始大規模罷工。白宮15日稱，美國總統拜登（Joe Biden）15日會就UAW與汽車生產商之間的合約談判發表講話。



白宮新聞處稱，拜登14日已與爭端雙方通電話。

3大汽車生產商工廠僱用約15萬名成員，UAW代表他們進行改善工作條件的談判。UAW成員要求公司大幅加薪，同時提高退休金，以及增加休假日數。

福特行政總裁法利（Jim Farley）14日晚表示，他的公司在最近兩週內沒收到聯合工會的任何反提議。福特稱，UAW的最新提議將令福特的美國勞動力成本增加一倍，使公司與美國電動汽車製造商特斯拉（Tesla）以及其他非工會競爭對手相比時失去競爭力。福特說，罷工可能意味着UAW於2023年的分紅將「大幅削減」。

GM行政總裁：罷工對行業不利

通用汽車行政總裁巴拉（Mary Barra）15日對美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）說，儘管她對罷工感到沮喪和失望，通用汽車仍會繼續談判，她指罷工對行業不利。

斯泰蘭蒂斯表示，公司已立即進入「應急模式」，並會採取結構決策來保護公司以及其北美業務。