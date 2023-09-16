日本新NISA制度鼓勵個人投資海外資產　日圓或長期貶值

日本政府修改投資法規，取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股息稅及資本利得稅，鼓勵一般市民投資。外界分析這會導致日本散戶加速把儲蓄投入海外股市及基金，導致日圓長期貶值。



NISA制度是為鼓勵日本人投資的政策，在現行法規下允許個人每年投資120萬日圓，並享有5年的股息稅與資本利得稅免稅期。為進一步民眾鼓勵投資而非擁抱現金，岸田文雄政府修改法規，從2024年起將每年投資上限提高到360萬日圓，且永久免稅。

彭博社分析指出，儘管NISA容許民眾投資國內或國外資產，但由於日本國內資產殖利率偏低，加上現時日圓貶值，投資者一般傾向選擇投資海外資產。根據彭博資料顯示，從2015年以來，NISA帳戶中外國股票與投資信託基金的金額平均每年增加30%以上，這一趨勢將會持續。

東京NLI研究所資深經濟學者上野剛表示，NISA擴張必然會促使投資組合型的資金外流，並產生持續性的日圓外流，這進一步拖低日圓匯率，導致日圓長期貶值。

另一方面在美日利差擴大之下，日元兌美元2023年以來已貶值 11%，即使日本央行開始推動貨幣政策正常化，相信美日利差短時間內難以明顯縮小。