日本核污水｜接逾百滋擾電話　餐廳老闆望中日友好：感激致歉者

日本福島第一核電站上月24日開始排放核污水以來，多間位於日本的食肆、政府機構、企業等接到來自中國的滋擾電話，連一些毫不相關的小店也被牽連。01記者到訪位於日本埼玉縣一家拉麵館，該店至今已接到上百個滋擾電話，不少來電者在留言用英文、日文或中文大罵粗口，不過老闆又指，後來收到有中國人的道歉留言，感到欣慰。



麵館老闆西條剛向記者播放有來電者在電話中疑似用軟件生成的語音留言，重複地說粗口：「F**k日本人。F**k日本人......」，「笨蛋。笨蛋......」，也有人用日文來電：「喂喂？喂喂？」，後又大罵「混蛋（バカやる）」就收線。

西條稱，這些留言是電話自動錄音，有的他接通後對方很快就收線，因此沒有與任何一位來電者有過對話。

被誤會是福島餐廳

8月22日他接到第一個電話，感到十分詫異且莫名其妙：「（顯示）從中國那邊突然打電話過來，不明白是為什麼。」後來，西條才意識到這些電話可能與排放核污水有關，該店雖然位於東京旁邊埼玉縣，但名字剛巧有「會津」一字，可能令許多人誤會是位於福島縣會津的食肆，因此引來滋擾電話，可謂躺着也中槍。

西條說：「因為知道了原因，所以我並不特別生氣，但辦公室的電話經常響，還是很煩人，當然希望別再打過來。」

將事件發到社交媒體X後，西條收到了許多鼓勵的信息，更有中國人通過電話或私訊留言就着部分人的不當滋擾道歉。其中，一位聲音年輕的男子用英文在電話留言中表示：「我想說一聲對不起。我為我的國家感到很抱歉......」，也有中國人特地從東京前來問候，向老闆表示歉意。

兩名居住在日本的中國人特地從千葉來到用餐，鼓勵麵館老闆西條，還送上點心。西條在社交媒體寫道：「他們溫暖的情懷溫暖了我的心，非常感謝！」。（x截圖）

受訪者：能理解中國人對排海感害怕

「我對此非常感激。」西條稱，一些朋友和顧客也為他打抱不平，於是他又把道歉的信息發到X（twitter）上，並寫下「日中友好」幾個字：「我希望傳達給大家的訊息是，並不是所有中國人都給我帶來困擾，也有一些人表現出這樣有心的舉動」，他說：「作為日本人，我們也不應該抱有偏見。」

就着因日本排放核污水，中國強烈反對並全面禁止日本水產進口，中日關係雪上加霜，記者在東京街頭訪問過一些日本民眾對中國反應的看法，其中一位女士表示，如果自己是中國人都會對排海一事感害怕，目前的反應是可理解的，相信他們日後逐漸會理解到排海構成的風險很低。