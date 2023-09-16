「美國大型惡霸犬」奪人命爆爭議　英國擬2023年底前禁養

英國沃爾索爾（Walsall）附近一名男子9月14日被「美國大型惡霸犬」（American bully XL）襲擊後死亡。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）9月15日宣布，政府會在2023年底前禁養這種狗。



辛偉誠表示，「美國大型惡霸犬」對社區構成威脅。他說：「很明顯，這事不是由少數缺乏訓練的狗引起。這是一種行為模式，而且不能繼續下去。」

《衛報》16日報道，在2022年英國發生的10宗致命的狗隻襲擊事件中，有6宗與「美國大型惡霸犬」有關，至於今年的7宗內，至少有3宗與這品種有關。

辛偉誠指會下令警方和專家對這品種進行法律定義，以便根據《危險狗隻法》（Dangerous Dogs Act，暫譯）來禁養這種狗。《危險狗隻法》適用於英格蘭（England）、威爾斯（Wales）和蘇格蘭（Scotland）。

惡霸犬：圖為蘇格蘭動物保護組織Scottish SPCA於2023年9月11日在網站上發布的惡霸犬照片。（Scottish SPCA網站）

52歲男子普賴斯（Ian Price）9月14日在沃爾索爾附近被兩隻「美國大型惡霸犬」襲擊，送院後不治。

11歲女童波恩（Ana Paun）9月9日在伯明翰（Birmingham）因被有「美國大型惡霸犬」血統的狗襲擊而受重傷。

路透社9月15日稱，多個英國動物福利機構則認為禁止特定的狗品種不是解決方案，機構指責有些人不負責任地飼養狗隻，政府應重點關注及推廣負責任的飼養和訓練狗隻。