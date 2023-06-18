貓咪和狗狗也影響氣候？我們可以做些什麼？

根據盧森堡豪華航空公司Luxaviation行政總裁Patrick Hanson的說法，飼養寵物和乘坐私人飛機一樣都會造成污染。為了捍衛自己的行業，他最近宣佈，其公司的每位客戶每年產生約2.1噸二氧化碳，約相當於三隻寵物狗的排放量。這一比較借鑒了碳足跡研究者Mike Berners-Lee在2020年所作的計算。



作者為英國愛丁堡大學全球食品安全高級講師Peter Alexander

寵物對環境的影響常常遭到忽視，但是全球有超過一半的人在家中養寵物，而且這個數字還在一直上升。目前為止，美國的寵物擁有率達到66%的家庭，較1988年的56%有所增加。

那麼，我們應該在多大程度上擔心我們的寵物對環境造成的傷害？

貓咪和狗狗均會危害野生動物的數量，牠們會捕殺鳥類和其他生物，同時也會追逐和騷擾野生動物。然而，擁有寵物最令人擔憂的方面也許是牠們的飲食對氣候的影響。

作為「天生的獵人」，貓咪會危害野生動物，例如鳥類。(Reuters)

我們的「毛孩」的環境足跡可以有很大的不同，受到包括牠們的大小、數量和其飲食等因素的影響。選擇營養均衡、肉類含量較低的食物通常會減少排放。但就像消費的其他方面，我們必須考慮對寵物種類的選擇，以及如何餵飼牠們，以儘量減少對氣候的影響。

寵物食品的不確定影響

動物副產品（如肺部、心臟、肝臟或腎臟）因其成本低且能提供合適的營養，經常被用於寵物食品中。例如，家禽副產品已被確定為商業寵物食品日糧中的最大成分，包括乾糧和濕糧。

因此，如何計算這些副產品對環境的影響是至關重要的。但是，關於寵物食品對環境影響的公開研究仍是有限的。即使如此，其中一些研究也產生了令人質疑的結果。

去年發表的一項研究表明，餵養一隻10公斤的狗狗（大約是一隻標準臘腸犬的大小）濕糧，每年排放相當於6,541公斤的二氧化碳，大約是一個普通巴西公民總排放量的98%。相比之下，同一隻狗狗的乾糧將僅導致相當於828公斤二氧化碳的排放。

寵物食品的類型可能對環境也會造成不同的環境影響。(Getty)

2017年，另一項研究產生了同樣令人震驚的結果。這項研究顯示，在美國生產的貓狗乾糧食品所產生的排放量佔所有美國公民消費的動物產品相關排放量的25%至30%。

這兩項研究都把動物副產品的環境影響，歸結為人類等級的肉類。這種假設允許使用現有的肉類排放因數，但卻造成了重複計算，因為牲畜的排放量被歸因於牠們生產的人類等級肉類，而不是肉類和動物副產品的組合。

重新思考這種方法

一個更平衡的方法是，利用不同產品的相對經濟價值來分配與肉類和副產品有關的排放。對整個動物的影響進行重新計算，對肉和副產品分配不同的價值。這也略微降低了與肉有關的排放，以使牲畜的排放相同。副產品的經濟價值通常較低，因此，與肉類相比，分配給副產品的每公斤排放量較低。

寵物食品人性化的趨勢，即更接近人類食品，或為他們餵食生肉，可能會增加飼養寵物的環境影響。(Getty)

使用這種方法，一隻10公斤的狗的食物排放相當於每年240公斤的二氧化碳排放。按比例計算，一隻平均體重為22公斤的狗每年將排放530公斤的二氧化碳。這較Berners-Lee的每年770公斤的計算結果要小，但相對接近。

但即使這種方法的排放量較低，寵物食品的環境足跡仍然相當大。在全球範圍內，寵物乾糧食品的生產佔農業排放量的1.1%至2.9%，佔農業用地的1.2%，佔農業用水量的0.4%。這相當於環境足跡約為英國土地面積的兩倍，其溫室氣體排放量將排在第60位的國家。雖然數量龐大，惟值得注意的是，這仍然只是全球航空排放的十分之一左右。

減輕環境負擔

我們「毛孩」的大小也有很大的差異，特別是當涉及到狗狗的時候。雖然一隻大型馬士提夫犬可能重達80公斤，但芝娃娃的體重可能較其少30多倍，因此對飲食的要求明顯降低。

「毛孩」的大小，也是飼主未來需要考慮的因素？(Reuters)

這種可變性意味着在養狗和乘坐私人飛機等活動之間，進行簡化的碳足跡比較可能沒有幫助。但無論如何，我們可以做幾件事來減少我們「毛孩」對環境的影響。

減少所需的寵物食品數量是一個好的開始。通過轉向小型犬種，我們可以保持飼養寵物的好處，同時減少環境負擔。為牠們餵食適當的食物數量，也將有助於限制對寵物食品的需求，並可解決寵物肥胖的問題。

我們給「毛孩」的食物類型同樣重要。目前寵物食品人性化的趨勢（產品更接近人類食品）或為他們餵食生肉，可能會增加飼養寵物的環境影響。

現在有很多可持續的寵物食品品牌，以及加入創新成分（如昆蟲）的品牌提供了一種更有環保意識的方法。這些寵物食品減少了肉類含量，特別是反芻動物肉（像牛這樣的放牧哺乳動物），並包括植物性成分。但必須考慮昆蟲吃什麼，以確保減少整體環境成本。

將寵物與私人飛機相提並論的說法可能會使問題過於簡單化，尤其是對這些活動仍存在爭議的時候。但是照顧我們的「毛孩」確實會造成全球溫室氣體排放。當我們決定擁有哪些寵物和如何餵養它們時，必須考慮這些排放，以及擁有寵物的其他環境影響。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。