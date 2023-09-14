英國恐怖邪教被揭性侵洗腦多名兒童　關進櫥櫃虐待女孩嚇個半死

撰文：ETtoday
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英國一名男子向警方通報，有數名孩童疑遭到邪教虐待。

數名自稱「女巫」的成年人會利用「通靈板」和鬼魂溝通，還將其中一名女童關進焗爐或滿是蜘蛛的櫃子裏，有些孩子甚至曾遭到性侵。

還舉辦「殺狗之夜」砍死自己牧羊犬　點圖了解更多：

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根據《每日郵報》報道，英國格拉斯哥（Glasgow）警方2020年3月接獲通報，有一名男子供稱自己透過工作認識了一群孩子，但這群孩子卻疑似遭邪教控制，多次遭受非人虐待，而他在良心和原則的驅使之下，決定報警幫助這些孩子。

男子表示，有一名女孩曾經被關在焗爐裏面，甚至還被鎖在雪櫃、櫥櫃裏面，而櫃子裏到處都是蟲和蜘蛛，「這簡直就是一場惡夢」。

此外，該名女孩曾說過，她不喜歡「女巫們」拿魔仗指着她，而且還會一邊說咒語。

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男子說，這些孩子提到有一群「巫師」會強迫他們參加一些神秘活動，這些人還會利用通靈板和鬼魂溝通，而這些神秘活動包含「性侵之夜」、「舞蹈與性愛之夜」等，甚至還有女巫在「殺狗之夜」中砍死自己的牧羊犬。

有些孩子甚至曾遭受性侵害，而有幾名男孩在描述這些情況時，心情看起來相當穩定，恐怕已遭到洗腦：「大多數的情況下，他們只是在腦海中重複一遍，重新說了出來。」

目前共有7名男性、4名女性正在格拉斯哥高等法院接受審判，他們將面臨32項指控，包含在2010年至2020年間涉及4名孩童的性侵、性犯罪、巫術和謀殺未遂等罪名。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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