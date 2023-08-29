Johnny's喜多川性侵案報告出爐　專家組總結4原因促現任社長辭職

日本已故娛樂圈男團教父、經理人公司尊尼事務所（Johnny & Associates，即Johnny's）創辦人Johnny喜多川被指生前多次性侵旗下男藝人，由事務所請來的專家小組8月29日提交調查報告及召開記者會，小組總結事件發生的4個原因，並建議事務所現任社長藤島茱莉景子（即藤島Julie景子）辭職。



尊尼事務所5月成立專家小組，請來在法律、性侵犯議題、精神健康方面的外部專家調查性侵事件。小組8月29日提交調查報告。

專家小組指訪問23名受害人，確認Johnny喜多川自1950年代開始性侵男孩，並在從1970年代初至2010年代中期，多次性侵一些尊尼事務所旗下的練習生（Johnny's Juniors）。

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專家組總結4原因

專家小組總結性侵事件發生的4個原因，包括Johnny喜多川的性偏差、他的胞姊瑪麗喜多川隱瞞事件與不採取行動、尊尼事務所的不作為，還有導致受害潛在化的權力結構關係。

瑪麗喜多川的女兒藤島茱莉景子是尊尼事務所現任社長。專家小組的報告指出家族經營所造成的負面影響，建議藤島茱莉景子辭職，報告指「我們認為，為展開解散式的從零開始，現任社長應該辭職。」

Johnny喜多川於2019年逝世，其胞姊瑪麗喜多川也在2021年離世。

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