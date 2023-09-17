妻2021年被揭有染Elon Musk　美媒：Google創辦人布林已低調離婚

美媒9月15日稱Google聯合創辦人布林（Sergey Brin）已與妻子夏納漢（Nicole Shanahan）的離婚手續已在5月悄悄完成，結束僅3年多的「短命婚姻」。



有指導火線是夏納漢被揭Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）有染。不過當時兩人先後否認。

值得留意的是，馬斯克和布林是多年好友。2022年《華爾街日報》報道兩人的友誼在馬斯克被指與夏納漢「偷食」後終止。

根據彭博社億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），布林身家為1,180億美元（約9,204億港元）。他有過一段8年婚姻，2015年在瑜珈靜修營結識夏納漢後開始約會。他與夏納漢2018年再婚，兩人育有一女，現時4歲。

▼夏納漢與布林被指在2021年12月前往邁阿密巴賽爾海灘藝術展遊覽，雖然兩人同住，但已開始分房睡。同樣前往邁阿密遊覽的馬斯克則與加拿大女友格萊姆斯（Grimes）短暫分開。馬斯克與夏納漢在這個場合「撻着」並發生閞係：（按圖了解）

《紐約郵報》9月15日稱他2022年1月以「不能彌補的分歧」（irreconcilable differences）向法院申請離婚。該報稱，布林是在夏納漢與馬斯克傳出短暫外遇後大約1個月提出離婚。

身為律師的夏納漢並沒對此提出異議，但她確實向法院請求男方支付贍養費。

馬斯克並非第一次被指介入他人婚姻。曾參演電影《水行俠》的女星安芭赫德（Amber Heard）因與前夫尊尼特普（Johnny Depp）打離婚官司，令她與馬斯克的前度戀人關係再為外界所議論。兩人走在一起時，她與尊尼特普才剛離婚不久。（ig@amberheard)

二人因已簽署婚前協議，規定如離婚他們將透過保密仲裁解決配偶贍養費、律師費和財產歸屬，雙方也將共同分擔女兒的法定與實際監護權。