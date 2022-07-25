被爆偷食Google創始人Sergey Brin妻子　Elon Musk一句話回應傳聞

Tesla創辦人Elon Musk的私生活一向是大眾焦點，近日有報道指Elon Musk與Google創始人Sergey Brin的妻子Nicole Shanahan有短暫婚外情，使好友於今年年初提出離婚，Musk更被爆出於派對中向好友下跪道歉。



《華爾街日報》引述知情人士報道，指Sergey Brin於年初發現Elon Musk與妻子曾經有染，後來向妻子提出離婚。而近月Sergey Brin亦退出投資Elon Musk的多間企業，消息更稱Musk於派對中向Brin單膝下跪道歉，雖然Brin接受道歉，但兩人仍然關係緊張。

Elon Musk發文否認事件，指上述消息是一派胡言，強調自己與Brin仍是好友，發文前一天更一同出席派對。他解釋自己只在三年內見過Shanahan兩次，見面時周圍也有不少人，並非獨處，強調兩人之間並無半點浪漫情愫。

Elon Musk於Twitter發文回應。

Elon Musk與Sergey Brin是多年好友，2008年金融風暴時，Brin曾向Musk提供大約50萬美元應急，協助他發展Tesla。2015年時，Musk亦送了一輛Tesla首批電動車給Brin，足見兩人交情深厚。