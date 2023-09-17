利比亞水災已致逾1.1萬人喪生

北非國家利比亞（Libya）東部的致命水災已造成超過1萬1000人死亡，利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）稱很難準確統計遇難人數。



美國廣播公司（ABC）報道，世界衛生組織（WHO）說，截至9月16日已找到近4000具遇難者遺體並確認身份，目前仍有9000多人失蹤，世衛正與利比亞衞生部合作追蹤遇難者和失蹤人士的下落。

利比亞紅新月會15日說，這場水災已導致至少1萬1300人喪生，另有1萬零100人失蹤，很難準確統計死亡人數。紅新月會在港口城市德爾納（Derna）的援助工作負責人哈德爾（Ahmed Al-Hadl）說，每時每刻都有屍體被沖上海岸，而最遠的海灘距離海岸有150公里。

德爾納是這場水災的重災區，當地兩座水壩坍塌，四分之一的地區被洪水沖毀，許多人被大水捲入海中。

當地官員早前說，當地的電力和通訊都已被切斷。利比亞東部議會領導人哈馬德（Osama Hamad）15日告訴記者，由於擔心疾病傳播，當局將採取預防措施，其中可能包括封鎖德爾納市。

世衛16日說，位於杜拜的世衛全球物流中心（WHO Global Logistics Hub）向災區派發的29公噸衛生物資已運抵利比亞班加西（Benghazi），包括藥物、創傷和緊急手術用品、醫療設備，以及裹屍袋。

此外，許多國家都已表明要向利比亞提供援助。然而由於大量道路被封，橋樑被毀，救援物資很難被運送到災區。利比亞分裂的政治局勢也阻礙救援工作順利進行，並且影響該國的天氣預警和應急系統。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）曾在14日指出，如果利比亞的氣象部門處於正常運作狀態，各部門能夠更好地協調工作，這次水災的大部份死傷原本都是可以避免的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

