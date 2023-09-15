他們的死　被全世界遺忘了

撰文：外部來稿
出版：更新：

真的，還是感到有些悲愴，成千上萬人的死亡，被全世界遺忘了。

撰文：牛彈琴

你知道這條新聞嗎？就前幾天，北非國家利比亞（Libya），颶風「丹尼爾」（Storm Daniel）襲來，洪水肆虐，大壩沖毀，在東部城市德爾納（Derna），「毫不誇張地說，一座城市的25%已經消失。」

1萬多人據報已死亡，真實的死亡數字，可能會超過兩萬。

美國人忙着政黨鬥爭，特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）還在摩拳擦掌；歐洲人忙着折騰，還要對中國電動汽車下黑手；俄烏還在繼續衝突，普京（Vladimir Putin）忙着會見朝鮮領導人……

但慘烈的一幕，就發生在當下。可憐的利比亞人，洪水襲來，妻離子散，很多家庭，徹底消失。利比亞政府在哪裏？利比亞政府在搓手中。

因為這個得到聯合國承認的所謂中央政府，只能控制利比亞首都和西部；洪水發生在利比亞東部，主要是反對派控制。過去幾年，兩派對峙，時不時刀兵相見。以至於這次死亡人數，東部發布的數據，和中央發布的數據都不一致。具體數據多少？天知道。

利比亞人該怨誰？怨老天？可憐的利比亞人熬過了戰亂，熬過了疫情，熬過了饑荒，卻沒有熬過這場突如其來的颶風和洪水。但老天其實對利比亞是偏心的，利比亞富有石油，本來可以成為世界的富國，像海灣國家一樣。

怨軍閥？確實，軍閥可恨，為了權力，割據混戰。基建設施被徹底破壞，建設卻無從談起。即便是賑災，軍閥有心嗎？即便有心，有錢嗎？捨得花錢嗎？

+4

別忘了，軍閥後面，還有虎視眈眈的其他軍閥。

怨西方？確實，西方太可恨。要知道，利比亞好歹也是北非富國，已故前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）固然很糟糕，但至少保持了國家的安定。哪知道，西方一番狂轟濫炸，卡達菲被打死，利比亞由此也陷入了長期內戰。

西方卻拍拍手走了，典型的管殺不管埋。哪管背後，洪水滔天。潘多拉的盒子就此打開，可憐的利比亞人，由此生活在一場接着一場的戰亂中。屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風。一場颶風襲來，大壩都垮塌，多少利比亞人，被洪水徹底吞噬。

我說「全世界都遺忘」，可能有些激憤。畢竟，聯合國也作出了反應，中東國家和中國也紛紛伸出援手，歐美也表態要積極賑災。

但這些夠嗎？世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「這是一場史無前例的災難」。 但世衛撥了多少錢？200萬美元！

還有聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），除了各種表態，具體行動在哪裏？秘書長，你可想過去現場看看？古特雷斯，估計想都沒想過，當然，想了也不一定能去。畢竟，利比亞東部，根本不承認聯合國。至於世衛組織，確實也沒有錢，美國的會費還拖欠着呢。

利比亞同遭「500年一遇」水災？　內戰遺害陷更大於災難
2023年9月13日，一名利比亞母親的兒子在洪災中失蹤，十分淒楚。 （REUTERS）

對於利比亞災情，歐洲相對積極，派遣了救災團隊，但也是杯水車薪，美國更多是看着，默默看着。看着這個國家，被他們打成稀爛，看着這個國家，現在淪為人間地獄。

當年，卡達菲曾預言：如果自己丟掉政權，恐怖集團未來將在中東崛起，並必將攻擊歐洲。西方人不以為然，對利比亞照打不誤。卡達菲最終慘死，但預言卻一言成讖。歐洲嘗到了苦果，但更大的苦果，肯定還是利比亞人品嘗。

可憐，可憐！請記得那些可憐的死去的人們，他們不應該成為無人問津的新聞裏，一個冷冰冰的數字。

可恨，可恨！那些發動戰爭的人們，很多都還健在，不知他們在舒適生活中，可有所懺悔，面對這麼多無辜死去的人們。

可嘆，可嘆！真的，珍惜和平，珍惜穩定，我們所習以為常的普通日子，卻是這個世界很多國家最期盼的。

利比亞遭洪水蹂躪　聯合國：當地預警不足　大部分死傷原本可避免利比亞同遭「500年一遇」水災？　內戰遺害陷更大於災難利比亞水災重創德爾納市　市長：或有2萬人喪生習近平就利比亞受災向利比亞總統委員會主席致慰問電利比亞「魔鬼洪水」毀掉德爾納市四分之一　逾3000死過萬人失蹤
利比亞
卡達菲Muammar Gaddafi
水災
颱風
自然災害