他們的死　被全世界遺忘了

真的，還是感到有些悲愴，成千上萬人的死亡，被全世界遺忘了。



撰文：牛彈琴



你知道這條新聞嗎？就前幾天，北非國家利比亞（Libya），颶風「丹尼爾」（Storm Daniel）襲來，洪水肆虐，大壩沖毀，在東部城市德爾納（Derna），「毫不誇張地說，一座城市的25%已經消失。」

1萬多人據報已死亡，真實的死亡數字，可能會超過兩萬。

美國人忙着政黨鬥爭，特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）還在摩拳擦掌；歐洲人忙着折騰，還要對中國電動汽車下黑手；俄烏還在繼續衝突，普京（Vladimir Putin）忙着會見朝鮮領導人……

但慘烈的一幕，就發生在當下。可憐的利比亞人，洪水襲來，妻離子散，很多家庭，徹底消失。利比亞政府在哪裏？利比亞政府在搓手中。

因為這個得到聯合國承認的所謂中央政府，只能控制利比亞首都和西部；洪水發生在利比亞東部，主要是反對派控制。過去幾年，兩派對峙，時不時刀兵相見。以至於這次死亡人數，東部發布的數據，和中央發布的數據都不一致。具體數據多少？天知道。

利比亞人該怨誰？怨老天？可憐的利比亞人熬過了戰亂，熬過了疫情，熬過了饑荒，卻沒有熬過這場突如其來的颶風和洪水。但老天其實對利比亞是偏心的，利比亞富有石油，本來可以成為世界的富國，像海灣國家一樣。

怨軍閥？確實，軍閥可恨，為了權力，割據混戰。基建設施被徹底破壞，建設卻無從談起。即便是賑災，軍閥有心嗎？即便有心，有錢嗎？捨得花錢嗎？

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別忘了，軍閥後面，還有虎視眈眈的其他軍閥。

怨西方？確實，西方太可恨。要知道，利比亞好歹也是北非富國，已故前領袖卡達菲（Muammar Gaddafi）固然很糟糕，但至少保持了國家的安定。哪知道，西方一番狂轟濫炸，卡達菲被打死，利比亞由此也陷入了長期內戰。

西方卻拍拍手走了，典型的管殺不管埋。哪管背後，洪水滔天。潘多拉的盒子就此打開，可憐的利比亞人，由此生活在一場接着一場的戰亂中。屋漏偏逢連夜雨，船破又遇頂頭風。一場颶風襲來，大壩都垮塌，多少利比亞人，被洪水徹底吞噬。

我說「全世界都遺忘」，可能有些激憤。畢竟，聯合國也作出了反應，中東國家和中國也紛紛伸出援手，歐美也表態要積極賑災。

但這些夠嗎？世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「這是一場史無前例的災難」。 但世衛撥了多少錢？200萬美元！

還有聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），除了各種表態，具體行動在哪裏？秘書長，你可想過去現場看看？古特雷斯，估計想都沒想過，當然，想了也不一定能去。畢竟，利比亞東部，根本不承認聯合國。至於世衛組織，確實也沒有錢，美國的會費還拖欠着呢。

2023年9月13日，一名利比亞母親的兒子在洪災中失蹤，十分淒楚。 （REUTERS）

對於利比亞災情，歐洲相對積極，派遣了救災團隊，但也是杯水車薪，美國更多是看着，默默看着。看着這個國家，被他們打成稀爛，看着這個國家，現在淪為人間地獄。

當年，卡達菲曾預言：如果自己丟掉政權，恐怖集團未來將在中東崛起，並必將攻擊歐洲。西方人不以為然，對利比亞照打不誤。卡達菲最終慘死，但預言卻一言成讖。歐洲嘗到了苦果，但更大的苦果，肯定還是利比亞人品嘗。

可憐，可憐！請記得那些可憐的死去的人們，他們不應該成為無人問津的新聞裏，一個冷冰冰的數字。

可恨，可恨！那些發動戰爭的人們，很多都還健在，不知他們在舒適生活中，可有所懺悔，面對這麼多無辜死去的人們。

可嘆，可嘆！真的，珍惜和平，珍惜穩定，我們所習以為常的普通日子，卻是這個世界很多國家最期盼的。