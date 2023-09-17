朝俄仍未公布任何協議　英媒指會晤或成果甚微

朝鮮領袖金正恩訪問俄羅斯期間參觀很多軍備設施，不過俄羅斯和朝鮮至今尚未就軍事或其他領域簽署任何協議。分析認為，朝俄領導人此次會晤或不如外界想像那般有具體成果。



俄媒報道，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）9月16日在距離符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）約50公里的克涅維奇機場（Knevichi Airfield，暫譯），向金正恩展示匕首（Kinzhal）高超音速導彈和圖-160、圖-95，以及圖-22M3三款戰略轟炸機。紹伊古在介紹這些戰略轟炸機時說：「它可以從莫斯科飛往日本，然後再返回。」金正恩也詢問從轟炸機發射導彈的情況。

金正恩過後在紹伊古的陪同下，訪問俄羅斯太平洋艦隊司令部，一行人登上俄護衛艦「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov）參觀。

另據朝中社報道，金正恩15日訪問俄羅斯一間軍事與民用飛機製造廠時，對俄羅斯航空科技的快速發展、超越外部潛在威脅表示欽佩。

俄總統普京（Vladimir Putin）和金正恩13日舉行會晤，討論軍事、俄烏戰爭和加深雙邊合作的問題。不過，克里姆林宮15日說，俄朝尚未就軍事或其他領域簽署任何協議。

朝鮮領袖金正恩2023年9月16日到訪俄羅斯符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）克涅維奇機場（Knevichi Airfield，暫譯），並與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）交談。（俄羅斯國防部 via Reuters）

美韓警告：軍事合作違反對平壤制裁 朝俄將付出代價

美國和韓國15日警告，朝鮮和俄羅斯之間的軍事合作違反聯合國對平壤的制裁，盟國將確保朝俄為此付出代價。

英國廣播公司（BBC）的報道指出，俄朝至今沒有公開兩國會談的任何實質成果，主要展示金正恩到訪的盛大場面。目前唯一已知的是，普京暗示他可能會幫助金正恩實現上太空和衛星發射的目標。

分析：俄若分享導彈科技 美國或在朝鮮導彈攻擊範圍內

韓國國民大學朝鮮軍事研究員捷爾季茨基（Fyodor Tertitskiy）說，即使在衛星科技方面，普京的聲明也很謹慎，不是明確承諾提供援助，而是強烈暗示可能會考慮提供援助。「這讓我們不確定這次峰會，是否會比2019年兩人毫無成果的會議產生更具體的成果。」

分析也說，如果莫斯科與平壤分享導彈科技，可能讓美國處於朝鮮導彈的攻擊範圍內。首爾梨花女子大學國際研究學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說，普京和金正恩在俄遠東阿穆爾州（Amur）東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會談，顯示普京無視聯合國對朝制裁決議。「這應該給其他聯合國成員國敲響警鐘，即必須加倍對平壤實施制裁。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

