IPEF︱美國智庫：韓國等印太經濟框架成員　近10年對中國依賴漸增

據韓聯社報道，根據美國智庫近日發布的一份報告，印太經濟框架（IPEF）成員國包括韓國在內大多數國家近10多年對華貿易依存度逐漸提升，美國實現貿易多邊化的目標難度較大。



俄衛網17日引述總部設於美國華盛頓的智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的報告。它對印太經濟框架成員國從2010年至2021年的貿易情況進行分析並發布上述報告。

報告指出，以2021年為準，成員國的進口來源地中中國佔比平均超過30%，對華出口在整體出口中的佔比約為20%。與2010年相比，這些國家的進口和出口中中國所佔規模分別提高40%和45%。除汶萊外，其餘成員國的最大進口來源地為中國，中國也是一半成員國的最大出口目的地。

報告指出，各項數據顯示，雖然美國通過加強與印太經濟框架成員國的關係，努力使其遠離中國，但這些國家的對華經濟依存度卻更加提升。這種走勢反映最原始的經濟力量，因此旨在提升供應鏈韌性的印太經濟框架能否給這種現狀帶來影響系未知數。

印太經濟框架在美國政府的主導下於2022年5月正式成立，共有14個成員國，包括韓國、日本、澳洲、印度等。