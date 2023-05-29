IPEF｜印太經濟框架達供應鏈協議　取得初步勝利但分歧仍待彌合

印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）14個成員國5月27日就提高供應鏈韌性達成協議，同意擴大供應鏈合作。但由於某些國家的貿易官員質疑華府愈來愈重視國內就業且支持美國製造業的力度愈來愈大，IPEF之間的關係出現裂縫。



澳洲、文萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國、美國和越南27日在密歇根州（Michigan）底特律（Detroit）出席印太經濟框架部長級會議，期間達成IPEF供應鏈協議。

這是印太經濟框架4大支柱的第1項成果，其餘3項支柱是貿易、清潔能源和公平經濟。美國總統拜登（Joe Biden）2022年5月23日在日本東京宣布啟動印太經濟框架後，同年9月IPEF正式就4大支柱展開談判，分別在澳洲、印尼和印度召開會議。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）27日在會上強調拜登政府以美國工人為中心的貿易政策，即最大限度地增加美國中產階級的利益。《華爾街日報》指，此番言論引發其他國家某些官員的懷疑。

對於如何解決不平等和工人權利問題，新西蘭傾向使用商業或稅收政策而非貿易政策。馬來西亞則贊同戴琪要以美國工人為中心的觀點，但認為「挑戰在於這不能以犧牲我們工人利益為代價。」