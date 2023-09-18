中國贊比亞升級雙邊關係　鼓勵多用本幣結算

中國國家主席習近平星期五（9月15日）會見訪華的東非國家贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），宣布升級雙邊關係，表示鼓勵在貿易和投資中更多使用本幣結算。受訪學者分析，中國近期持續加深與全球南方國家的聯繫，還加碼聯合發展中國家降低對美元的依賴，意在應對與西方經濟日益脫鈎的趨勢。



習近平星期五在北京人民大會堂，同2021年掌權以來首次到中國進行國事訪問的希奇萊馬舉行會談。希奇萊馬曾因以犧牲與中國的關係為代價，頻繁訪問西方國家而遭到國內批評。

兩國元首宣布，將中贊關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」，會後還發聯合聲明，鼓勵在貿易和投資中更多使用本幣結算，便利兩國企業減少匯兌成本、降低匯率風險。

以美元定價的銅，佔贊比亞出口收入的約70％；中國則約佔全球銅需求的一半。增加使用本幣結算，可能有助於降低對美元的依賴。

中國震旦智庫執行長、高級研究員朱明接受《聯合早報》採訪時研判，面對中西方陷入長期戰略競爭，中國目前尚無意直接推翻美元霸權，而是採取逐漸滲透的方式，優先與輸出原材料、對中國有貿易順差的國家加強本幣互換，作為推動人民幣國際化的第一步。

今年1月，中國與阿根廷正式擴大貨幣互換協議；兩國6月再簽署協議，將總額1300億元人民幣的互換額度延長三年。

朱明分析，貨幣互換既能增加結算便利性，讓人民幣在國際市場上更好流動，也能穩定這些國家對中國的工業原材料供應，減低受美元金融市場衝擊的風險。

中國國家主席習近平2023年9月15日上午在人民大會堂與來華進行國事訪問的贊比亞總統希奇萊馬會談。（新華社）

另一方面，中贊兩國在聯合聲明中也提及俄烏衝突，呼籲國際社會合作應對危機在糧食、能源等領域造成的外溢效應，減少對非洲國家的負面影響。

贊比亞目前背負63億美元債務，中國則是它最大的雙邊債權國。贊比亞在聯合聲明中感謝中國對贊比亞債務處置發揮的關鍵作用，但未透露細節。

朱明分析，作為內陸國家的贊比亞，長年經濟缺乏亮點，目前還面對全球經濟疲軟，以及俄烏衝突影響糧食運輸的雙重衝擊。親西方的希奇萊馬看向中國，不僅是希望通過債務重組爭取時間，也有意擴大對華貿易，向中國輸出更多工業原材料，以換取更多糧食。

另一方面，中共政治局常委、中央紀委書記李希星期五則以習近平特別代表身份，在古巴首都哈瓦那出席「77國集團（G77）和中國」峰會。他在會上致辭時，不點名批評個別國家大搞單邊制裁、脫鈎斷鏈，嚴重損害發展中國家正當發展權益和空間，呼籲堅決反對集團對抗和冷戰思維。

李希強調，中國永遠是發展中國家大家庭及全球南方國家的一員，願同G77成員密切溝通協調，優化發展資源投入，發揮共建「一帶一路」倡議等公共產品最大效能。

朱明分析，面對世界經濟加速趨向分裂，中國近期不斷加強與全球南方國家的關係，旨在對沖西方對華去風險化，同時也在更有增長潛力的發展中國家加大投入力度，尋求更多政治與經濟回報。

本文獲《聯合早報》授權轉載

