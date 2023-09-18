中國贊比亞升級雙邊關係 鼓勵多用本幣結算
中國國家主席習近平星期五（9月15日）會見訪華的東非國家贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema），宣布升級雙邊關係，表示鼓勵在貿易和投資中更多使用本幣結算。受訪學者分析，中國近期持續加深與全球南方國家的聯繫，還加碼聯合發展中國家降低對美元的依賴，意在應對與西方經濟日益脫鈎的趨勢。
習近平星期五在北京人民大會堂，同2021年掌權以來首次到中國進行國事訪問的希奇萊馬舉行會談。希奇萊馬曾因以犧牲與中國的關係為代價，頻繁訪問西方國家而遭到國內批評。
兩國元首宣布，將中贊關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」，會後還發聯合聲明，鼓勵在貿易和投資中更多使用本幣結算，便利兩國企業減少匯兌成本、降低匯率風險。
以美元定價的銅，佔贊比亞出口收入的約70％；中國則約佔全球銅需求的一半。增加使用本幣結算，可能有助於降低對美元的依賴。
中國震旦智庫執行長、高級研究員朱明接受《聯合早報》採訪時研判，面對中西方陷入長期戰略競爭，中國目前尚無意直接推翻美元霸權，而是採取逐漸滲透的方式，優先與輸出原材料、對中國有貿易順差的國家加強本幣互換，作為推動人民幣國際化的第一步。
今年1月，中國與阿根廷正式擴大貨幣互換協議；兩國6月再簽署協議，將總額1300億元人民幣的互換額度延長三年。
朱明分析，貨幣互換既能增加結算便利性，讓人民幣在國際市場上更好流動，也能穩定這些國家對中國的工業原材料供應，減低受美元金融市場衝擊的風險。
另一方面，中贊兩國在聯合聲明中也提及俄烏衝突，呼籲國際社會合作應對危機在糧食、能源等領域造成的外溢效應，減少對非洲國家的負面影響。
贊比亞目前背負63億美元債務，中國則是它最大的雙邊債權國。贊比亞在聯合聲明中感謝中國對贊比亞債務處置發揮的關鍵作用，但未透露細節。
朱明分析，作為內陸國家的贊比亞，長年經濟缺乏亮點，目前還面對全球經濟疲軟，以及俄烏衝突影響糧食運輸的雙重衝擊。親西方的希奇萊馬看向中國，不僅是希望通過債務重組爭取時間，也有意擴大對華貿易，向中國輸出更多工業原材料，以換取更多糧食。
另一方面，中共政治局常委、中央紀委書記李希星期五則以習近平特別代表身份，在古巴首都哈瓦那出席「77國集團（G77）和中國」峰會。他在會上致辭時，不點名批評個別國家大搞單邊制裁、脫鈎斷鏈，嚴重損害發展中國家正當發展權益和空間，呼籲堅決反對集團對抗和冷戰思維。
李希強調，中國永遠是發展中國家大家庭及全球南方國家的一員，願同G77成員密切溝通協調，優化發展資源投入，發揮共建「一帶一路」倡議等公共產品最大效能。
朱明分析，面對世界經濟加速趨向分裂，中國近期不斷加強與全球南方國家的關係，旨在對沖西方對華去風險化，同時也在更有增長潛力的發展中國家加大投入力度，尋求更多政治與經濟回報。
本文獲《聯合早報》授權轉載