富士康談投資印度和員工人數　計劃同增1倍

在中美摩擦不斷之際，蘋果公司最大代工廠富士康稱，計劃把在印度的投資和員工數量增加一倍。



據彭博社報道，富士康印度代表李嘉恩（V Lee）星期天在領英發文，祝賀印度總理莫迪73歲生日快樂，並說計劃把公司在印度的規模擴大一倍。但他沒有提供更多細節說明。

李嘉恩說：「我們將更加努力，明年為您送上更大的生日禮物，目標是在印度的僱傭人數、外國直接投資（FDI）和業務規模都再翻倍。」

報道指出，富士康在印度的擴張顯示出中國正面臨失去全球最大消費電子產品生產國地位的風險。蘋果和其他美國品牌正在探索其他可替代中國的生產地，例如印度和越南。

據彭博社早前報道，富士康計劃在靠近印度南部卡納塔克邦首府班加羅爾機場的300英畝土地上建廠。該工廠可能組裝蘋果公司的手機，預計將創造約10萬個就業崗位。

知情人士告訴彭博社，富士康計劃在卡納塔克邦興建的工廠中，至少有一家將生產iPhone等蘋果產品的零部件。

富士康董事長劉揚偉上個月重申公司打算加大在印度的投資。該公司已經在印度運營九個生產園區和30多家工廠，僱用了數萬名員工。劉揚偉說，公司處於在印度擴張的早期階段，但每年的營收已經達到約100億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

