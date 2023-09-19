英媒：英內政大臣倡關閉孔子學院　教育部擬台灣老師取代中國教師

英國媒體報道，自傳出國會有研究員充當中國間諜後，英國計劃將來自中國的中文教師，以台灣老師取代。此外，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）及安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）並建議，關閉國內的孔子學院以防止中共宣傳和間諜滲透。據指出，英國教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）已同意，將課堂上的華語教師換成來自台灣的人員。



英國《星期日郵報》指出，英國政府在漢語教學方面的支出，幾乎全部流向30所大學機構，以及近150所學校的孔子課程。當中包括位於伯克郡（Berkshire）的惠靈頓學院（Wellington College），校方稱要推廣中國文化，但被批評為北京宣傳工具。

報道引述情報界消息人士稱，英國必須認真對待中共的威脅，並認為台灣的老師能在英國的學校和大學有良好表現。報道稱，柏斐文及董勤達均支持關閉孔子學院，教育部亦已接納以台灣老師取代來自中國的老師。

另一方面，英國國防部警告，一些前皇家空軍、皇家海軍和陸軍飛行員，正受聘為解放軍訓練機師，可能因分享敏感訊息而面臨英國起訴。國防大臣夏博思（Grant Shapps）表示，任何損害國家利益的人都將受到法律制裁。