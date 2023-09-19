iPhone 12輻射超標問題發酵　韓國稱將檢測

圍繞美國蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 12手機輻射是否超標的爭議持續發酵，自法國禁售iPhone 12以來，包括比利時、德國在內的多個國家陸續對此表示關注。據韓國《中央日報》9月18日報道，韓國監管部門也計劃調查iPhone 12是否符合電磁輻射標準，還要求蘋果公司提供相關報告。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：陳思佳



韓國科學技術訊息通訊部17日發布公告稱，在韓國銷售的所有智能手機，包括iPhone 12，均符合與電磁輻射有關的安全標準，「但為消除民眾的不安情緒，我們要求蘋果公司報告這問題，並對iPhone 12的4款機型進行檢測。」

該部門表示，將向公眾發布檢測結果，如果輻射水平超過韓國政府規定的標準，韓國可能會暫停iPhone 12所有機型的進口和銷售。

《中央日報》稱，「比吸收率」是用來衡量電磁波對人體危害程度的指標，計算人體每千克質量吸收的電磁波能量。韓國政府的比吸收率標準比歐盟更加嚴格，要求肢體比吸收率不超過4W/kg，頭部和四肢比吸收率不超過1.6W/kg。

2023年9月13日，法國一名用戶手持 iPhone 12。（REUTERS）

9月12日，在蘋果2023秋季發布會的前一天，法國政府宣布，因電磁輻射值超過歐盟標準，法國將禁止銷售iPhone 12手機。法國國家頻譜管理署（ANFR）發布公告稱，該機構在對141部手機進行模擬測試時發現，iPhone 12的肢體比吸收率為5.74W/kg，高於歐盟規定的4W/kg上限。

法國政府的決定很快引起歐洲多國關注。據路透社報道，比利時政府14日表示，將審查iPhone 12潛在的健康風險問題，比利時郵政服務和電訊研究所將負責調查工作。德國聯邦網絡局表示，法國的調查可以指導歐洲國家的工作，如果法方調查取得進展，德方也會評估德國市場上iPhone 12存在的風險。

葡萄牙國家通訊管理局（ICP-ANACOM）表示，他們正在與法國監管機構協調檢測和分析工作。該機構預計，如果蘋果公司不能改正問題，布魯塞爾可能要求歐盟成員國採取「相應措施」。荷蘭電訊監管機構呼籲蘋果公司澄清iPhone 12的輻射問題，意大利工業部也「密切關注事態發展」。

歐盟委員會則表示，將等待其他歐盟國家的反饋，再決定是否要對iPhone 12採取任何行動。比利時分管數碼化事務的國務秘書馬蒂厄．米歇爾（Mathieu Michel）15日表示，檢測工作還在進行中，但初步結果「令人放心」。

iPhone 12的輻射問題在蘋果公司2023秋季發布會的前一天被報道出來，對蘋果公司來說，不得不說是有「模糊焦點」的情況。圖為2023年9月12日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）在美國加州蘋果公司總部舉行新機發布會，手持新款iPhone 15 Pro 。（Reuters）

蘋果公司對法國的檢測結果提出質疑，稱iPhone 12手機已經獲得多個國際機構的認證，符合現行的輻射標準。蘋果方面堅稱，iPhone 12不存在安全問題，輻射值超標的現象與法國監管機構使用的「特殊測試方案」有關。

但蘋果公司表示，將對在法國銷售的iPhone 12進行軟件更新，以確保手機的表現「適應法國監管機構使用的檢測方案」。

iPhone 12手機是否會對人體健康造成威脅尚無定論。法國負責數碼化事務的部長級代表巴羅（Jean-Noel Barrot）對法國新聞電台（France Info）表示，雖然iPhone 12的輻射水平略高於歐盟標準，其數值依然「明顯低於科學研究認為可能對用戶造成影響的水平」，「但規定就是規定」。

由於iPhone 12已是3年前發布的老款產品，分析人士認為，這事不會對蘋果新款iPhone 15手機的銷售造成太大影響。美國投資公司DA Davidson分析師福特（Tom Forte）表示，「如果涉及更新的機型，我們會感到擔心。但限制iPhone 12銷售的影響應該極為有限。」